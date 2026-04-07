Stöd för barn i behov av extra stöd
2026-04-07
Om uppdraget
Vi söker en trygg och relationsskapande pedagog. Du arbetar nära pedagogerna för att skapa en tydlig, förutsägbar och inkluderande lärmiljö.
Vår verksamhet vilar på Montessoris pedagogik och filosofi. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och strävar efter att varje barn ska ges de bästa förutsättningarna för god omsorg och ett lustfyllt lärande - så att de får verktyg att lyckas i livet.
Vi erbjuder en pedagogisk miljö där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör och förverkligas varje dag:
Självkänsla
Trygghet
Ansvar
Respekt
Vi tror på öppenhet, delaktighet och samarbete. Hos oss vågar barn, vårdnadshavare och personal uttrycka sina idéer och utvecklas tillsammans. Genom förtroende och samverkan bygger vi en verksamhet präglad av jämställdhet, demokrati och allas lika värde.
Dina huvudsakliga uppgifter
Ge individuellt stöd enligt anpassningar/insatser i barnets planering.
Stötta i socialt samspel, struktur och kommunikation (t.ex. bildstöd).
Arbeta lågaffektivt och förebyggande med tydliggörande pedagogik.
Samverka med förskollärare och vårdnadshavare samt bidra i uppföljning.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn i förskola.
God förmåga att skapa relationer och arbeta lågaffektivt.
Trygg i att arbeta utifrån handlingsplaner.
Vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsmiljö där Montessoripedagogiken står i centrum.
Ett engagerat arbetslag som värdesätter samarbete och kollegialt lärande.
En förskola där värdegrundsarbete är en levande del av vardagen.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 50 %. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: matrixskola@yahoo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apolloniosskolan AB
(org.nr 559104-3798)
Åvingegränd 21 (visa karta
)
163 68 SPÅNGA Arbetsplats
Matrix förskola Jobbnummer
9840585