Stockholm Exergi Sommarjobb

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi har nu påbörjat bygget av en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan, med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period. Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker sommarjobbare till olika delar av organisationen, kanske hittar du en roll som känns intressant?
Analytiker inom distribution
Som analytiker kommer du få stötta avdelningen med kvalitetsarbete, dataanalyser, simuleringsarbete och olika statistiska uppföljningar. Ditt arbete kommer innefatta verifiering av diverse information samt arbete i Excel och tillhörande analysarbete. Du kommer tillhöra enheten för distributionsutveckling. Vi ser att du har ett intresse för och en pågående utbildning inom kemi, maskin, eller energisystem.
Finansiell handlare inom energihandel
I den här rollen kommer du tillhöra energihandel och din främsta uppgift avser systematiskt arbete. Du kommer få arbeta i Excel och att dra ut dataserier i olika system.Vi ser att du har ett intresse för och pågående utbildning inom finans, handel och/eller ekonomi kopplat till denna roll.
Denna tjänst är tidbegränsad och du kommer vara placerad i vår kontorsmiljö på Campus, Hjorthagen. Observera att vissa av våra tjänster kräver en godkänd säkerhetsprövnig.
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Flexibel: Förändring skrämmer dig inte- tvärtom. Du ser möjligheter i varje ny situation. Du anpassar dig snabbt och hittar nya vägar framåt.
• Helhetssyn: Du ser helheter och tar hänsy till det större perspektivet, samtidigt som du agerar för hela verksamhetens bästa.
• Initiativtagande: Du väntar inte på att saker ska hända - du gör dem möjliga. Du sätter igång processer och ser till att resultatet blir som du tänkt dig.
• Samarbetsförmåga: Du arbetar smidigt med andra och ahr lätt för att bygga relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
• Pågående eftergymnasial utbildning inom teknik med inriktning finans, handel, energi, kemi, maskin eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
• God kunskap i Office-paketet och främst i Excel
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska
• Svenskt medborgarskap
Möt en kollega
• När jag jobbar natt och klockan är tre på morgonen så är mitt fokus att stockholmarna ska ha tillräckligt mycket varmvatten för morgonduschen när de går upp om ett par timmar. Då måste vi vara redo, med tillräcklig kapacitet i ackumulatorer och produktion säger Mehrdad, produktionsledare.
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
• För frågor om tjänsten, se kontaktuppgift till rekryterande chef nedan. Frågor om rekryteringsprocessen får du gärna mejla till rekrytering@stockholmexergi.se
.
Välkommen med dina ansökan senast 6 mars 2026 (Urval & intervjuer sker löpande).
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet!
