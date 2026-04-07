Stil Exempelannons

Väljer du att lägga ner lite tid på utformningen av din annons så ökar chanserna att du spar tid och energi längre fram i rekryteringsprocessen.
Viktigt att man ger en så korrekt bild av arbetsplatsen och arbetsmomenten, men att man samtidigt utformar den så att den lockar till sig rätt sökanden. Hämta idéer och förslag från denna förklarande annons nedan och ta också gärna en titt på http://www.stil.se/
eller https://arbetsformedlingen.se/
för att se hur andra utformar sina annonser. På STILS hemsida får du ytterligare förklaringar och rekommendationer på hur du kan hantera din rekrytering.
Du är även välkommen att kontakta STILs kontor om du har frågor eller önskar stöd i rekryteringen.
Exempel på rubrik: Glad Personlig assistent sökes på heltid till mig i Märsta!
Börja sedan annonsen med att skriva om vem/vad det är du/ni söker;
Tex: Jag söker dig som vill möjliggöra min vardag och vara med mig både i hemmet och på mitt arbete. Jag söker dig som är nyfiken på livet och ödmjuk i ditt sätt. Det viktigaste för mig är att vi klickar som personer! Det är även viktigt för mig att du är ansvarsfull, kan ta egna initiativ och hjälpa mig med min matlagning.
Jag bor i XXX och din arbetsplats är ibland i mitt hem, och ibland på mitt arbete. Jag reser även på somrarna till vårt landställe.
Beskriv sedan arbetet;
Börja med att beskriva vilka arbetsuppgifter som ska utföras hos dig.
Tex; Hantering av manuell rullstol, matlagning, hjälpa mig i trädgården, etc.
Ett tips är också att skriva så specifikt som möjligt hur stor eller liten tjänsten är för att rätt personer ska söka din tjänst - se förslag nedan;
Nattassistent, ca 31h/veckan dvs 80 % (vikariat), inkl helger
Dagassistent, ca 27h/veckan dvs drygt 65%, inkl helger
Går det inte att skriva exakta timmar så kan man även skriva som liknande exempel nedan;
Deltidstjänst på rullande schema, ca 60%
Heltidstjänst med en minst 1 helg i månaden
Det är bra att vara så tydlig som möjligt, så tips är också att skriva ut några saker som är måsten hos dig, dvs krav. Du kan också om du vill lägga till några saker som kan vara meriterande. Se nedan exempel
Krav för att kunna arbeta hos mig: (Enbart exempel)
Erfarenhet av liknande arbete sedan innan
Du behöver tala flytande svenska då vår kommunikation är otroligt viktig
Du ska vara rökfri då jag har andningssvårigheter
Meritande egenskaper kan vara: (Enbart exempel)
Tidigare erfarenhet av PEG
Erfarenhet av hundar då jag har en XXX
Bra på att laga mat
Sen kan man om man vill avsluta annonsen med en kort text;
Exempel: "Varmt välkommen med din ansökan!"
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
