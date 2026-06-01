Business Systems Analyst (Supply Chain & ERP)
2026-06-01
Vill du arbeta nära verksamheten och vara en nyckelperson i att förbättra och utveckla affärssystem inom supply chain? Vi söker nu en Business Systems Analyst som brinner för att förstå verksamhetsprocesser och översätta dem till smarta systemlösningar.
Om rollen
Som Business Systems Analyst kommer du att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT, med fokus på att optimera och utveckla ERP-relaterade processer inom supply chain och logistik. Rollen innebär ett nära samarbete med interna stakeholders där du analyserar behov, identifierar förbättringsmöjligheter och driver förändringar i systemmiljön.
Ansvarsområden
Administrera och konfigurera ERP-system (NetSuite)
Fungera som first-line support för verksamheten inom supply chain och operations
Delta i onboarding till ny backend- och integrationsplattform
Analysera verksamhetsprocesser och översätta krav till systemlösningar
Arbeta med och förbättra integrationer mellan ERP och tredjepartssystem
Säkerställa effektivt samspel mellan olika system och affärsprocesser
Teknisk miljö
ERP: NetSuite (anpassad implementation)
Integrationer: MuleSoft och Celigo
Viss exponering mot JavaScript (enklare scripting/customisation)
Java är meriterande men inget krav
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som Business Systems Analyst eller Systems Analyst
Har arbetat nära verksamheten, gärna inom supply chain, logistik eller fulfilment
Har erfarenhet av ERP-system och systemrelaterade projekt
Har god förståelse för system, integrationer och affärsprocesser
Trivs i en roll där du samarbetar med både verksamhet, IT och externa leverantörer
Meriterande:
Erfarenhet av ERP-implementationer eller migreringar
Erfarenhet från logistik- eller supply chain-miljö
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en global organisation med team över flera marknader
En roll med stort inflytande på hur system och processer utvecklas
Goda utvecklingsmöjligheter och utbildning inom relevanta systemÖvrig information
Detta är en roll för dig som vill arbeta verksamhetsnära och som har ett starkt analytiskt mindset. Fokus ligger inte på kodning utan på att förstå helheten och skapa värde genom effektiva systemlösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
E-post: viktor.kron@coolcompany.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BA26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cool Company Skandinavien AB
(org.nr 556432-8390) Jobbnummer
9938283