Sommar/timvikarier till vård- och omsorgsboenden
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Sommarens viktigaste arbete - bli sommar/timvikarie och sprid glädje och värme tillsammans med våra äldre.
Var med och skapa en meningsfull tillvaro för våra äldre. Du är en person som tycker om att arbeta med människor, du är stabil, lojal och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder våra sommarvikarier en introduktion i verksamheten så att du ska känna dig trygg även om du tidigare inte arbetat med liknande arbetsuppgifter. Inom äldreomsorgen pågår verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, helg och/eller natt. Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Vård- och omsorgsboende
Inom våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi med att ge vård, omsorg, social aktivering och vardagsrehabilitering till våra brukare. Vi arbetar för att brukarna ska ha en trygg och meningsfull tillvaro.
En dag på ett vård- och omsorgsboende består bland annat av att stötta och hjälpa våra brukare efter de biståndsbedömda insatser de har. Det kan till exempel vara personlig hygien, av- och påklädning, toalettbesök, förflyttningar och promenader. Delegerade sjukvårdsuppgifter, dokumentation och anhörigkontakter är också en del av arbetet.Kvalifikationer
För att trivas och göra ett bra arbete behöver du ha ett genuint intresse för människor. Du bemöter de äldre med respekt och tar hänsyn till deras individuella behov och önskemål.
Eftersom arbetet är omväxlande är du trygg i dig själv, kan ställa om och anpassa dig till olika situationer. Du tycker om att lära dig nya saker, är uppmärksam och visar intresse för arbetet. Det är viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vågar ställa frågor när det behövs.
Du ska vara 18 år fyllda och behärska svenska språket i tal och skrift.
Erfarenhet från vårdyrket och/eller undersköterskeutbildning är meriterande.
För att få jobba som timvikarie inom vård- och omsorgsboenden behöver du lämna in ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Utdrag ur belastningsregistret beställer du enkelt från polisen:
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning med oregelbunden arbetstid. Det förekommer dag- kväll-, helg- och/eller nattarbete. Intervjuer och anställning kommer att ske löpande.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs Kommun
https://www.gagnef.se
Färjbacksvägen 5
)
785 80 GAGNEF Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Kommunal Kommunal 0241-15285
