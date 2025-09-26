Steriltekniker/undersköterska till sterilcentralen
2025-09-26
Till vår sterilcentral på Gävle sjukhus söker vi nu en medarbetare som känner för sitt arbete och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Vi är ISO-certifierade och tillgodoser våra kunder med hela, rena och sterila flergångsinstrument. Vi är ett 20-tal medarbetare och vårat team består av medarbetare med kompetenser som steriltekniker och undersköterska.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
På sterilcentralen gör vi rent, förpackar, steriliserar och skickar ut de operationsinstrument och andra instrument som används till operationer och inom medicinsk vård till sjukhusets avdelningar, mottagningar, hälsocentraler och privata verksamheter i länet. Sterilcentralen är en modern och välutrustad enhet som hela tiden arbetar med att ge god kvalitet och vi följer de lagar, normer och standarder som gäller för sterilhantering. Som medarbetare hos oss fyller du en viktig funktion i operationsflödet då du ombesörjer att de medicinsktekniska produkterna såsom instrument och apparatur som tillhör sterilcentralen är korrekt underhållna. Du sörjer för att säkerställa spårbarheten och verka för en ökad patientsäkerhet.
Som steriltekniker/undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• rengöra, syna och sterilisera instrument till bland annat centraloperation, dagkirurgen, avdelningar och hälsocentraler.
Hos oss får du
• ett varierande arbete med flexibla arbetsuppgifter
• vara en del av ett tryggt team där vi stöttar och ställer upp för varandra
• en arbetsplats där ingen dag är den andra lik
• ett utvecklande och lärorikt arbete.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil och ett hållbart arbetsliv. Läs mer om våra förmåner här!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad steriltekniker i första hand med ett medicintekniskt intresse och hög hygienisk medvetenhet. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt såväl som teambaserat samt att du är uppmärksam, stabil och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och kan självständigt driva ditt arbete framåt. Vi ser att du är en person som är lyhörd samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du uppskattar ett flexibelt arbete i en arbetsmiljö med varierat arbetstempo.
Som steriltekniker/undersköterska hos oss ska du
• vara utbildad steriltekniker alternativt komma att genomföra din examen i närtid eller vara utbildad undersköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har yrkeserfarenhet från sterilcentral.
Intervjuer sker fortlöpande.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
