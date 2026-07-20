Diamantborrare till sektionen anläggning
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Kiruna Visa alla gruv- och metallurgijobb i Kiruna
2026-07-20
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Vill du arbeta nära produktionen och bidra till framtidens gruvbrytning? Vi söker en diamantborrare till vår verksamhet i Kiruna.
Den hållbara omställningen börjar med oss
Vi står inför vår största utmaning hittills – att se till att Sverige och Europa har det som krävs för att ställa om. Så att vi kan leva det liv vi vill, nu och imorgon. På samma sätt som vi vill förbättra framtiden, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och lägga grunden för det liv vi lever och som bygger världen omkring oss?
Din roll
Som diamantborrare arbetar du i vår verksamhet under jord i Kiruna där du ansvarar för borrning och hantering av borrkärnor som ligger till grund för fortsatt gruvbrytning. Du blir en del av ett erfaret och sammansvetsat team.
I rollen kommer du att:
Borra och ta upp borrkärnor från berggrunden
Strukturera och dokumentera borrkärnor
Säkerställa kvalitet i provtagning och hantering
Samarbeta med geologer och kollegor i produktionen
Bidra till utveckling av arbetssätt och borrmetoder
Arbetet innebär variation i borrförhållanden och ger dig möjlighet att utvecklas inom både teknik och förståelse för gruvans förutsättningar.
Det här har du med dig
För att trivas i rollen ser vi att du är målmedveten och arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat i teamet. Vidare är du lösningsorienterad och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt, samtidigt som du visar lojalitet gentemot uppdrag, kollegor och verksamheten.
Krav:
Eftergymnasial utbildning
B-körkort för manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Gruvvana
Erfarenhet av borrning
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, Skift K3
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kim Sandberg via kim.sandberg@lkab.com
Facklig kontakt:
IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
IF Metall 135:an (Svappavaara), Peter Nordström Peter.Nordstrom@lkab.com
IF Metall Malmhamnen (Luleå), Johan Ömlén johan.omlen@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: emma.saryd@lkab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
981 31 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
10006625