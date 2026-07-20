Kyltekniker sökes egen servicebil och familjär arbetsplats
K-Sylwan El AB / VVS-jobb / Falun Visa alla vvs-jobb i Falun
2026-07-20
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos K-Sylwan El AB i Falun
Vi söker en driven och självgående kyltekniker som vill bli en del av vårt team på Sylwans EL. Du har certifierad kompetens inom kyl- och värmepumpsteknik och trivs med att leverera kvalitativa installationer och bra kundservice.
Hos oss får du en varierad vardag med främst installation, service och felsökning av luft/luftvärmepumpar. Är du även utbildad elektriker finns möjlighet att kombinera tjänsten med elinstallationer.Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Sylwans EL är ett etablerat elinstallationsföretag med över 25 års erfarenhet. Vi är verksamma framförallt i Falun och Borlänge med uppdrag inom privatmarknaden, bostadsrättsföreningar, företag, industri och kommun.
Vi är ett personligt företag där samhörighet, yrkesstolthet och kvalitet står i centrum. Hos oss blir du en viktig del av teamet och får arbeta nära både kollegor och ledning.Om tjänsten
Som kyltekniker hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara:
Installation av luft/luftvärmepumpar
Service och felsökning av värmepumpar
Kundkontakt och rådgivning på plats
Dokumentation och kvalitetskontroll av utförda arbeten
Vi arbetar med höga krav på kvalitet och service. Därför söker vi dig som är noggrann, tekniskt intresserad och stolt över ditt yrke.
Du representerar Sylwans EL ute hos våra kunder och därför är ett professionellt bemötande en självklarhet.
Vi söker dig som
Har kylcertifikat kategori 1 eller 2
Har erfarenhet av arbete med kyl- och värmepumpsanläggningar
Har B-körkort
Behärskar svenska mycket väl i tal och skrift
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Meriterande
Utbildning som elektriker
Erfarenhet av luftvärmepumpsinstallationer
Engelska
Liftutbildning
Ställningsutbildning
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid
Arbetstid dagtid, vanligtvis 07:00–16:00
Egen servicebil – du utgår direkt hemifrån till arbetsplatsen
Friskvårdsbidrag
Bonussystem
Individuell lönesättning enligt Installatörsföretagens avtal
Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: henrik@sylwansel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Kyltekniker" i rubriken". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Sylwan El AB
(org.nr 556893-1017), https://sylwansel.se/ledigt-jobb/kyltekniker/
Rissgårdsvägen 9N (visa karta
)
791 77 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Henrik Sylwan henrik@sylwansel.se 0707992461 Jobbnummer
10006626