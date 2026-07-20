Förvaltningschef till Hjälpmedel SAM
Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2026-07-20
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Hjälpmedel SAM ansvarar för försörjning, service, rådgivning och utveckling av hjälpmedel för invånare i Region Gävleborg och länets tio kommuner. Verksamheten är organiserad som en egen förvaltning med ett gemensamt politiskt uppdrag och en tydlig roll som neutral och professionell utförare.
Här arbetar cirka 84 medarbetare med hög kompetens inom teknik, service, arbetsterapi, fysioterapi och specialiserad konsulentverksamhet. Hjälpmedelsområdet utvecklas snabbt från traditionella hjälpmedel till mer digitala och uppkopplade lösningar som stödjer god och nära vård.
Verksamheten har under många år byggt upp ett starkt förtroende hos kommuner, vårdverksamheter och patienter, med hög kundnöjdhet, effektiv återanvändning av hjälpmedel och en kultur präglad av service, kvalitet och omtanke.
Nu söker vi en erfaren och engagerad förvaltningschef som vill leda en välfungerande och samhällsviktig verksamhet in i nästa utvecklingsfas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för Hjälpmedel SAM:s verksamhet, ekonomi, kvalitet och resultat. Du leder genom dina chefer och skapar goda förutsättningar för en trygg, professionell och serviceinriktad organisation.
Rollen kombinerar strategiskt ledarskap med operativ närvaro och kräver förmåga att förstå både teknik, logistik, vårdprocesser samt kundperspektiv. Du företräder verksamheten i den gemensamma driftsnämnden och samverkar nära med länets tio kommuner, regionens verksamheter och externa leverantörer.
Som förvaltningschef kommer du att
• leda och utveckla verksamheten med ansvar för ekonomi, kvalitet samt resultat
• leda och utveckla underställda chefer och säkerställa ett tillitsbaserat och hållbart ledarskap
• omsätta politiska mål och strategier till tydliga planer och prioriteringar
• säkerställa hög servicegrad och tillgänglighet i hela hjälpmedelsförsörjningen
• driva utveckling inom digitala hjälpmedel och egenmonitorering
• företräda verksamheten i den gemensamma nämnden och kommunicera verksamhetens uppdrag och resultat
• utveckla samverkan med kommuner, vårdverksamheter och leverantörer
• värna en god arbetsmiljö och en kultur präglad av service och kvalitet.
Hos oss får du
• ett samhällsviktigt uppdrag där ditt arbete gör konkret skillnad för invånare i hela länet
• leda en välfungerande och uppskattad verksamhet med engagerade och erfarna medarbetare
• arbeta i en unik organisationsform med starkt mandat och nära samverkan med tio kommuner
• möjlighet att driva utveckling inom ett område som växer och förändras snabbt
• en roll där du kombinerar strategiskt ledarskap med operativ påverkan
• goda förutsättningar för fortsatt utveckling som chef och ledare.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och goda relationer i en komplex verksamhet. Du trivs i en roll där strategiskt arbete kombineras med operativ närvaro, och du har lätt att samarbeta i politiskt styrda sammanhang.
Du behöver kunna sätta dig in i och förstå en teknik- och serviceintensiv verksamhet. Det är viktigt att du ser helheten hur logistik, service, digitalisering och vårdprocesser tillsammans skapar värde för patienter, kommuner och region. Rollen innebär också att du företräder verksamheten i den gemensamma nämnden och kommunicerar verksamhetens uppdrag och resultat på ett tydligt och professionellt sätt.
För att lyckas i rollen krävs
• akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• dokumenterad chefserfarenhet
• erfarenhet från hälso- och sjukvård och/eller hjälpmedelsområdet
• erfarenhet av att leda verksamhet med större ekonomiskt ansvar
• erfarenhet av att arbeta i eller med kommunal och/eller regional verksamhet där samverkan mellan flera aktörer ingår.
Det är meriterande om du har dokumenterad chefserfarenhet där du har lett andra chefer. Även erfarenhet av teknikintensiv verksamhet eller hjälpmedelsförsörjning, liksom av att driva utvecklingsarbete i komplexa organisationer är meriterande för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Fler fackliga kontaktuppgifter
Tord Fredriksen, Vision, 072-2056736, tord.fredriksen@regiongavleborg.se
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Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
I FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämndförvaltningen ansvaras för forskning och utveckling inom socialt arbete, bredbandsnätet RegNet och med att hjälpa de som behöver hjälpmedel i vardagen att hitta rätt stöd. I samverkan med länets kommuner delar vi kunskap och resurser och skapar förutsättningar för bättre möjligheter och ökad livskvalitet hos länets invånare.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
806 28 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM Kontakt
Johanna Holmqvist, Rekryteringspartner johanna.holmqvist@regiongavleborg.se 073-050 89 12 Jobbnummer
10006621