Sales Executive till Hogia Fastighetssystem
Hogia Service AB / Säljarjobb / Stenungsund Visa alla säljarjobb i Stenungsund
2026-07-20
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Vill du skapa nya affärer i en bransch du redan kan?
Nu söker vi en Sales Executive som vill vara med och utveckla försäljningen av våra digitala lösningar för fastighetsbranschen. Din Hyresvärd är en viktig del av vårt erbjudande, men rollen omfattar hela vår produktportfölj som uppskattas av fastighetsbolag runt om i landet.
Vi söker dig som trivs med att öppna nya dörrar, bygga relationer och driva affärer från första kontakt till avslut. Här får du arbeta med en etablerad produkt, samtidigt som du får stor möjlighet att påverka din egen framgång och bidra till bolagets fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som Sales Executive hos oss har du ett tydligt fokus på nyförsäljning. Du ansvarar för att identifiera affärsmöjligheter, skapa kontakt med potentiella kunder och driva säljprocessen från första dialog till affär.
Du kommer att arbeta mot fastighetsbranschen och hjälpa kunder att hitta lösningar som förenklar och effektiviserar deras verksamhet. För att lyckas behöver du förstå kundernas utmaningar, ställa rätt frågor och kunna omsätta behov till konkreta affärsvärden.
Rollen är placerad på vårt huvudkontor i Stenungsund. Här får du stor frihet att planera och driva ditt säljarbete, samtidigt som du har nära stöd från erfarna kollegor. Rollen omfattar både digitala och fysiska kundmöten.
För att lyckas i rollen tror vi att du har
Erfarenhet av försäljning av affärs- eller verksamhetssystem, eller annan komplex B2B-försäljning.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa nya affärer genom uppsökande försäljning.
Erfarenhet från fastighetsbranschen.
God förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos kunder.
B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig upphandling, CRM-system eller eftergymnasial utbildning inom försäljning, marknadsföring eller ekonomi.
Vem är du?
Du motiveras av att skapa affärer och tycker om kombinationen av relationsbyggande och resultatfokus. Att ta första kontakten med en potentiell kund är något som ger dig energi snarare än nervositet.
Samtidigt är du lyhörd och nyfiken. Du är duktig på att förstå kundens verksamhet, ställa frågor och hitta lösningar som skapar verkligt värde. Du arbetar strukturerat, tar eget ansvar och samtidigt tror vi att vår framgång ligger i teamet så du trivs med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Därför Hogia Fastighetssystem
Hos oss blir du en del av ett engagerat bolag med hög kompetens, stark framtidstro och en tydlig ambition att fortsätta växa. Vi erbjuder en genomarbetad introduktion och ett nära samarbete med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi samarbetar mycket nära med utvecklare och support, allt för att ge bästa möjliga systemstöd till våra kunder.
Du får möjlighet att arbeta med en etablerad produkt som redan har visat sin styrka på marknaden, samtidigt som du får stor frihet att påverka ditt arbete och dina resultat.
För rätt person finns också möjlighet att på sikt utvecklas vidare inom bolaget.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Lina Hedenberg på lina.hedenberg@hogia.se
.
Bra att veta! På grund av semesterperioden kommer vi att börja hantera ansökningar från och med den 10 augusti 2026.
Om Hogia-gruppen
Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system för företag som effektivt vill fokusera på sina verksamheter i stället för krånglig och tidsödande administration. Vi erbjuder allt från mindre löne- och bokföringsprogram för småföretagaren till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, godsterminaler, revisionsbyråer och fastighetsbolag. I Hogiagruppen finns 30 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare. Tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna. Hogia startade sin verksamhet 1980 i Stenungsund. I dag har den privatägda koncernen totalt 650 anställda på kontor i Sverige, Norge och Finland. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8003406-2106629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hogia Service AB
(org.nr 556577-5680), https://jobb.hogia.se
Hakenäs 101 (visa karta
)
444 47 STENUNGSUND Arbetsplats
Hogia-gruppen Jobbnummer
10006619