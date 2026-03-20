Ställningsmontör till Norrbotten
N Kraft Bemanning AB / Snickarjobb / Luleå
2026-03-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos N Kraft Bemanning AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Vi på Nkraft växer och söker nu ställningsmontörer för uppdrag i Luleå och andra orter i Norrbotten! Är du erfaren inom ställningsbygge eller vill du utvecklas inom yrket? Då kan detta vara din nästa utmaning.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som ställningsmontör hos oss kommer du att arbeta med uppförande och nedmontering av ställningar på byggarbetsplatser. Projekten varierar i storlek och omfattning, och du kommer att jobba både självständigt och i team. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter inom bygg och industri.Kvalifikationer
Erfarenhet: Meriterande med tidigare erfarenhet av ställningsbyggande, men även du som är ny i branschen är välkommen att söka.
Meriterande utbildningar är:
STIB, Särskild utbildning
Väderskyddsutbildning
Körkort: B-körkort är ett krav
Personliga egenskaper: Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete utomhus i varierande väderförhållanden.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Förmånlig pensions- och försäkringslösning
Möjlighet till vidareutbildning och certifiering
Hjälp med boende vid behov
Placering & skiftgång:
Tjänsten är baserad i Luleå, men arbete på andra orter i Norrbotten förekommer.
Möjlighet att jobba olika skift:
Mån-tors
Mån-fredag
7/7 Så ansöker du
Skicka din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Vid frågor, kontakta Carl-David Almqvist på carl-david@nkraft.se
.
Välkommen till Nkraft - tillsammans bygger vi framtidens Norrbotten!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/jobs/5101993-stallningsmontor-till-norrbotten
Storgatan 52 (visa karta
)
972 34 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9811215