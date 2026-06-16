Ställningsbyggare för omgående start
Prowork Bemanning AB / Snickarjobb / Eslöv Visa alla snickarjobb i Eslöv
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Eslöv
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eller i hela Sverige
Prowork
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Ställningsbyggare
Vill du arbeta i en praktisk roll där du blir en nyckelspelare i att skapa säkra arbetsplatser varje dag? Vi söker nu drivna och erfarna ställningsbyggare till varierande projekt runt om i Skåne.
Hos oss blir du en viktig del av teamet och arbetar med att skapa säkra och effektiva arbetsmiljöer på byggarbetsplatser.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som ställningsbyggare arbetar du med montering, demontering och anpassning av byggställningar i olika typer av projekt , allt från nyproduktion till renovering.
Arbetet sker ofta på hög höjd och i nära samarbete med kollegor, där säkerhet och noggrannhet alltid står i fokus. Dina arbetsuppgifter
Montera och demontera byggställningar enligt ritningar och instruktioner
Säkerställa att ställningar uppfyller gällande säkerhetskrav
Anpassa ställningar efter projektets behov
Kontrollera och underhålla material och utrustning
Samarbeta med arbetsledning och övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Har minst två års erfarenhet av ställningsbyggnation
Har utbildning inom ställning (t.ex. 2–9 meter eller mer)
Har god fysik och trivs med ett fysiskt arbete
Är noggrann och har stort säkerhetstänk
Trivs med att arbeta i team
Har B-körkort (meriterande)
Därför ska du välja Prowork Kompetens
Prowork är specialister på kompetens inom samhällsbyggnad, teknik, industri och fastighet. Vi är ett personligt bemanningsföretag som bryr oss om våra konsulter och arbetar nära både kund och medarbetare för att skapa rätt matchning. Du erbjuds varierande projekt och arbetsplatser där du får möjlighet att kompetensutvecklas.
Hos oss får du trygga villkor, kollektivavtal och en arbetsgivare som värdesätter din kompetens. Så ansöker du
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9966959