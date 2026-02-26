Ställföreträdande sektionschef Analys och Utveckling
2026-02-26
Vill du arbeta som chef i en händelserik miljö, utvecklas i din roll och samtidigt göra skillnad för andra? Vi söker en ställföreträdande sektionschef till en spännande verksamhet, i en växande organisation med ett viktigt uppdrag.
Om sektionen
Sektionen Analys och Utveckling tillhör Försvarsstabens kommunikationsavdelning vid Försvarsmaktens högkvarter. Sektionen bestå av 17 medarbetare och ansvara bland annat för leveranser med fokus på analys, CRM, situationsförståelse och lägesbild, övningsplanering, integrering i Nato, funktionsutveckling och forskning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I denna befattning kommer du tillsammans med sektionschefen att utgöra sektionens ledningsgrupp med ansvar för verksamheten och personalen. Du kommer bland annat leda långsiktiga utvecklingsarbete t ex Försvarsmaktens kommunikationsfunktions Nato-integration samt leda sektionens process- och metodutveckling. I rollen kommer du jobba nära sektionens samtliga arbetsområden och stödja det dagliga arbetet.
Vidare ingår stabsarbete och handläggning inom ramen för myndighetens förvaltning, ledning och styrning. Tjänsten kan även komma att innehålla traditionellt personalansvar. Du kommer bidra till att utveckla och effektivisera kommunikationsavdelningens leveranser i en växande organisation där gemensamma arbetssätt och förändringsledning är en viktig del i arbetet.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
• Kandidatexamen inom relevant ämnesområde för befattningen.
• Aktuell och relevant erfarenhet inom en eller fler discipliner tex analys- och insiktsarbete, metodutveckling, funktionsutveckling eller övningsplanering.
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av arbetsledande befattning exempelvis som gruppledare eller motsvarande.
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda grupper i förändring och utvecklingsarbete.
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
• Aktuell och relevant erfarenhet från tjänst som chef med personalansvar.
• Aktuell och relevant erfarenhet av Försvarsmaktens operativa och/eller strategiska verksamhet.
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom större organisation.
• Aktuell och relevant erfarenhet av samarbete med Nato.
• Kunskap om både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en utvecklingsdriven person med god ledarskapsförmåga. Du har en hög social kompetens och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du är en analytisk person som drivs av att arbeta med komplexa frågeställningar. Du har en god kommunikativ förmåga, som innebär att du är lyhörd likväl tydlig gentemot din omgivning. Utöver detta är det också viktigt att du kan strukturera ditt arbete väl. Vi arbetar i en händelsestyrd verksamhet vilket gör att du behöver vara flexibel och ha förmåga att växla mellan planerade och snabbt uppkomna uppgifter.
Stor vikt kommer läggas på din personliga lämplighet.Övrig information
Befattningen är civil.
Som anställd i Försvarsmakten ingår deltagande i övningar, beredskapstjänstgöring och kan innebära deltagande i nationella och internationella insatser.
Anställningsort: Stockholm.
Tillträde: Snarast möjligt.
Anställningsform: Tillsvidare anställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Tester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef via: fst-komm-rekrytering@mil.se
ange Ref: 46130
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Elisabet Hyvärinen.
Fackliga representanter:
• SACO: Stefan Ungerth
• SEKO: Monika Danielsson
• Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
• OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-22
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
