Ställare inom formsprutning till Prototal
2026-02-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Är du ställare inom formsprutning och vill arbeta närmare tekniken? Hos Prototal får du jobba med allt från prototyper till produktion, i en miljö med hög variation, modern maskinpark och stark ägare inom IKEA-sfären.
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av Prototal och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos Prototal
Som ställare hos Prototal får du en central roll i produktionen. Du arbetar i en tekniskt avancerad miljö med många olika verktyg, material och applikationer. Här jobbar vi både med volymplaster och konstruktionsplaster vilket gör materialkunskap och processtänk till en viktig del av vardagen.
Du arbetar med uppstarter, verktygsbyten, processoptimering och felsökning och har ett tätt samarbete med både produktion, kvalitet och teknik.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ställa och byta verktyg i formsprutningsmaskiner
Starta upp och optimera processer med fokus på kvalitet och stabilitet
Felsöka och åtgärda driftstörningar
Arbeta med många olika material och applikationer
Skapa och underhålla robotprogram
Dokumentera inställningar och processförändringar
Samarbeta med produktion och kvalitet
Säkerställa att arbetet sker enligt arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av formsprutning och som trivs i en miljö med variation, tempo och tekniska utmaningar. Du gillar när ingen dag är den andra lik, är lösningsorienterad och har ett genuint intresse för plast, material och processer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som ställare eller tekniker inom formsprutning
God förståelse för formsprutningsprocesser, material och verktyg
Förmåga att felsöka och optimera maskiner och processer
Förståelse för kvalitetssystem och dokumentation
Erfarenhet av Wemo-robotar är meriterande, men inte ett krav
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du trivs i samarbete men är också trygg i att arbeta självständigt.
Om Prototal
Hos Prototal får du arbeta i en verksamhet som spänner över hela plastområdet, i form av 3D-print, formsprutning och verktygstillverkning. Vi samarbetar bland annat med kunder inom automotive, industri och high-tech och jobbar med allt från prototyper till serieproduktion.
Du blir en del av en stabil och långsiktig koncern - Prototal ägs av Interogo (IKEA-sfären) - samtidigt som vår vardag präglas av innovation, teknik och utveckling. Vi erbjuder en gedigen introduktion samt en arbetsplats med hög teknisk kompetens.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), http://www.prototal.se Arbetsplats
Prototal AB Kontakt
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se Jobbnummer
9753948