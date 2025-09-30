Städpersonal - helger vinter
Destination Lofsdalen AB förmedlar boenden i stugor och lägenheter i Lofsdalen. Ofta ansvarar vi för städning och fastighetsskötsel i stugorna. Vi driver turistinformationen och sköter marknadsföring av boenden i Lofsdalen.
Till vårt team söker vi inför vintersäsongen 2025/2026 extrapersonal med uppgift att städa och avsyna stugor och lägenheter så att de är fina inför nästa ankomst. Du jobbar ensam eller i team med att göra de stugor/lägenheter som vi förmedlar välkomnande och fina.
Om du har erfarenhet av städning sedan tidigare är det toppen, annars lär vi dig på plats. Det viktigaste är din attityd - att du är arbetsvillig, effektiv, noggrann och tillgänglig under helger.
Språk du behöver behärska är svenska och/eller engelska.
Det är meriterande om du har B-körkort och extra meriterande om du har tillgång till egen bil. Om du kör i tjänsten får du naturligtvis milersättning. Om du bor långt från Lofsdalen men inte har körkort eller tillgång till bil försöker vi hjälpa till med att organisera samåkning.
Du behöver ha egen bostad inom pendlingsavstånd.
Varaktighet: Lördagar och söndagar mellan december 2025 till och med april 2026.
Arbetstider: lördagar och söndagar mellan ca kl. 9-16. Ibland även torsdagar kl 9-16.
Lön: Enligt kollektivavtal
Ansökan:
Vi ser fram emot din ansökan med presentation av dig själv så snart som möjligt.
Vi anställer löpande så skicka gärna in din ansökan omgående.
I enlighet med GDPR så förbehåller vi oss rätten att behålla din ansökan tills dess att tjänsterna är tillsatta.
Lofsdalen är "den lilla byn med den stora skidåkningen" i sydvästra Härjedalen. Fjället erbjuder fantastisk skidåkning med Sveriges tredje högsta fallhöjd (495 meter) ifrån toppen på 1125 m.ö.h.
Vårt hjärta i loggan betyder äkthet, kärlek, passion, personligt och genuint engagemang. Vi är en skidort att trivas i och som skapar oförglömliga minnen och upplevelser. Så ansöker du
