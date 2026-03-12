Städledare till Städalliansen
2026-03-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Trivs du i en roll där du får kombinera människor, planering och praktiskt arbete? Som städledare på Städalliansen blir du länken mellan kontor, kunder och medarbetare - en vardag fylld med variation, ansvar och laganda.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Städalliansen.
Om företaget
Städalliansen grundades 2009 med en tydlig idé - att erbjuda professionell städning med schyssta villkor. Från start har de haft ett kollektivavtal, och idag är hållbarhet, kvalitet och innovation lika självklara delar av deras vardag. De laddar sina elbilar med egen solel på deras nybyggda kontor i Göteborg och utvecklar deras eget IT-system för smartare planering och kundhantering. Hos Städalliansen händer det alltid något - och nu söker vi en städledare som vill växa med företaget och bidra till ett ännu starkare team.
Arbetsuppgifter
Som Städledare får du en varierad roll där du planerar, leder och följer upp det dagliga arbetet i deras städteam. Du kombinerar operativt arbete med kundkontakt och personalledning, samt har en nyckelroll i att säkerställa kvalitet och trivsel.
Dina ansvarsområden:
Planera och leda det dagliga arbetet inom städteamet
Säkerställa kvalitet, rutiner och en fungerande drift - både på fält och från kontoret
Genomföra kvalitetskontroller, stötta vid uppstarter och delta i städning vid behov
Ansvar för kundkontakt; säkerställa nöjda kunder, följa upp leveranser och se nya affärsmöjligheter
Arbeta med innesälj; följa upp varma leads och etablera nya kundrelationer
Delta i utbildning och introduktion av ny personal tillsammans med utbildningsansvarig
Det administrativa arbetet är begränsat till enklare uppföljning, rapportering och planering. Hos Städalliansen får du balans mellan operativt ansvar ute på fält och kontorsbaserat arbete.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av lokalvård eller arbetsledning, antingen från hotell, restaurang, städbolag eller annan serviceverksamhet - och som trivs i en ledande eller samordnande roll
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, muntligt som skriftligt
B-körkort
God administrativ förmåga
Vi tror att du är en naturlig ledare som motiverar och stöttar andra, samt har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer. För att trivas i rollen behöver du vara prestigelös, praktisk och trivas med att kavla upp ärmarna. Samtidigt är du en strukturerad person, som planerar i förväg och håller ordning på detaljer, samt löser problem direkt när de uppstår.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
