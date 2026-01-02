Städare till hemstäd - Trosa
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Trosa Visa alla städarjobb i Trosa
2026-01-02
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Trosa
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad? Hos Hemfrid får du hjälpa människor i deras vardag samtidigt som du utvecklas, får trygg anställning och blir en del av ett härligt team
Vi letar efter nya hemstädare till vårt team i Trosa & Gnesta! Publiceringsdatum2026-01-02Profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare - det borde du också göra. Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen
Som hemstädare på Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke. Meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare eller hushållerska.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag - fredag, mellan 8 - 17.
Ha ett giltigt B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder
Vårt mål är tydligt - vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
Samma fasta lön varje månad
En timanställning eller tillsvidareanställning med 50- 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid!
Do you want a job where you make a difference? At Hemfrid, you get to help people in their everyday lives while developing yourself, enjoying a secure employment, and becoming part of a wonderful team We are looking for new home cleaners to join our team in Trosa & Gnesta! Your profile
We love making our customers' everyday lives easier - and so should you. We are looking for someone who likes to work independently and is driven by quality and customer service. You are punctual and responsible, with an eye for details and a positive attitude.
About the role
As a home cleaner at Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers' homes to the highest quality. Your mission is always to provide the best service possible. You work independently and are responsible for your clients' satisfaction.
Your work tasks include, among others:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Strengthening, folding, and washing clothes.
Changing bedsheets and making the bed.
Give the customer's home that little extra touch.
You should:
Have previous experience from a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday - Friday, between 8 - 17.
Have a valid driving license and access to your own car.
We offer
Our goal is clear - we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
Among others, we offer:
Fixed salary every month
An hourly employment or a permanent position with a 50-75 % employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden's greatest teams of colleagues from all over the world.
About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving, gardening, and more. By working as a team and providing easy access to first-class home services, we unlock people's quality of life.
Our process
After completing the application, you will be contacted by the HR department regarding the recruitment process for your application.
As part of our recruitment process, we always do a background check. You need to have a Swedish personal number or a coordination number to be eligible for this position.
Are you ready to unlock people's quality of life? Great! So are we. We look forward to your application.
Welcome to Hemfrid! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Kontakt
Christoffer Tormod christoffer.tormod@hemfrid.se Jobbnummer
9668057