Städare/Lokalvårdare
Galax AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-30
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GALAX Elite Städ söker engagerade och noggranna städspecialister till vårt växande team i Kista ,Järfälla .
Vi är inte ett vanligt städföretag. Vi är första elite städteam med höga krav på precision, kvalitet och teamwork. Våra kunder upplever skillnaden direkt — ett synkroniserat, professionellt team som arbetar med sjukhus- och skolstandard.
Vad vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet från reglerade miljöer som sjukhus, skolor, hotell eller liknande. Du är noggrann, stolt över ditt arbete och trivs i team. "Tillräckligt bra" är inte tillräckligt för dig.
Vi erbjuder:
∙ Konkurrenskraftig Timlön
∙ Intensiv Träning (vid behov)
∙ Tydlig karriärutveckling
∙ Stolt och professionell arbetsmiljö
∙ Vid behov anställning — vi ringer när det finns uppdrag, du bestämmer om du kan
Ansökan: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via ansöknings sidan eller e-post
E-post: amanj@galaxab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Galax AB
(org.nr 559391-3428), http://www.galaxab.se/karriar
Torshamnsgatan 35 (visa karta
)
164 40 KISTA Kontakt
Amanj Aziz amanj@galaxab.se 0763069491 Jobbnummer
10016447