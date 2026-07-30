Städare/Lokalvårdare

Galax AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-30


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GALAX Elite Städ söker engagerade och noggranna städspecialister till vårt växande team i Kista ,Järfälla .

Vi är inte ett vanligt städföretag. Vi är första elite städteam med höga krav på precision, kvalitet och teamwork. Våra kunder upplever skillnaden direkt — ett synkroniserat, professionellt team som arbetar med sjukhus- och skolstandard.

Vad vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet från reglerade miljöer som sjukhus, skolor, hotell eller liknande. Du är noggrann, stolt över ditt arbete och trivs i team. "Tillräckligt bra" är inte tillräckligt för dig.

Vi erbjuder:

∙ Konkurrenskraftig Timlön
∙ Intensiv Träning (vid behov)
∙ Tydlig karriärutveckling
∙ Stolt och professionell arbetsmiljö
∙ Vid behov anställning — vi ringer när det finns uppdrag, du bestämmer om du kan

Ansökan:

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via ansöknings sidan eller e-post
E-post: amanj@galaxab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Galax AB (org.nr 559391-3428), http://www.galaxab.se/karriar
Torshamnsgatan 35 (visa karta)
164 40  KISTA

Kontakt
Amanj Aziz
amanj@galaxab.se
0763069491

Jobbnummer
10016447

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