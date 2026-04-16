Städare /diskare
2026-04-16
Vill du jobba i ett härligt team där tempot är högt, dagarna varierade och ingen kväll är den andra lik? Vi söker nu en noggrann och självgående diskare/städare för deltidsarbete på våra enheter KAJSAS I PARKEN och KAJSAS I TULLEN.
Om KAJSAS
KAJSAS är ett familjeägt företag som lagar mat med bra råvaror, omtanke och kärlek. Vi är ett tight team som arbetar nära varandra - där personlighet, samarbete och god stämning är lika viktigt som hög kvalitet på mat och service.
Vi strävar efter att alla i teamet trivs och har kul på jobbet, samtidigt som vi tillsammans skapar den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster.
KAJSAS I PARKEN ligger i hjärtat av Vitabergsparken på Södermalm - en levande sommarbistro och en av områdets mest populära uteserveringar.
KAJSAS I TULLEN ligger vid Bergsundstrand i Hornstull - en avslappnad sommarservering vid vattnet med fokus på god mat, dryck och trivsel.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Plocka disk och hålla rent i kök och serveringsytor
Sköta disken och hålla disk- och köksområden rena och organiserade
Fylla på barer och hjälpa till med enklare köksuppgifter
Torka av bord och hålla ordning på uteserveringen
Bära ut och in möbler vid öppning och stängning
Vara delaktig i kvällsstädning av köket (inkl. fläktkåpor, stekbord, ugnar, arbetsytor och golv)
Städning av lokaler och gemensamma utrymmen, inklusive toaletter
Larma och låsa restaurangen vid stängning
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet (1-3 år) av disk och/eller städ, och känner dig trygg i rollen
Är van vid att ta ansvar och kan hantera stängning och larmrutiner
Är ordningsam, effektiv och inte rädd för att ta i där det behövs
Arbetar självständigt men trivs med att samarbeta i team
Har god kommunikationsförmåga och pratar svenska
Arbetstider
Arbetstiderna är varierande och inkluderar dag-, kvälls- och nattpass. Arbetspass kan förekomma under följande tider: ca 12:00-21:00, 17:00-01:00 samt 22:00-07:00.
Du behöver kunna arbeta både kvällar och nätter.
Anställningsperiod
Uppstart enligt överenskommelse - till och med mitten av september. Perfekt för dig som söker sommarjobb eller vill ha extrajobb kvällstid.Ersättning
Timlön enligt erfarenhet, ansvar och tjänstens omfattning.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7582517-1951736". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Segerblom Invest AB
(org.nr 556807-5476), https://jobb.kajsas.se
116 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Kajsas Kontakt
KAJSAS Rekryteringsteam jobb@kajsas.se Jobbnummer
