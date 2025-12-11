Städare / Cleaner - Hemfrid Vellinge
2025-12-11
We're looking for new cleaners to join our team in Vellinge!
About you
At Hemfrid, we're passionate about making everyday life easier for our customers - and we hope you are too! We're looking for someone who enjoys working independently, values quality, and takes pride in great service. You are reliable, detail-oriented, and have a positive attitude toward both clients and colleagues.
We're looking for someone who:
Has previous experience in a service-related job.
Understands and speaks basic Swedish or English.
Can work flexible hours, Monday to Friday, between 8 AM and 5 PM.
Have a valid driver's license (B) and has access to a car.
Previous experience as a cleaner, housekeeper, or similar role is highly valued.
What we offer
At Hemfrid, our goal is to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company and work hard to ensure you thrive in your role.
We offer:
Permanent employment with 50-75% employment rate.
Secure terms of employment with a collective agreement.
Insurance coverage - liability, health, and pension.
Wellness allowance.
Professional training in cleaning with a focus on your development.
Great opportunities to grow within the company.
Free mobile phone plan.
A fantastic, diverse team from all over the world.
About the role as a cleaner
As a cleaner at Hemfrid, you'll be responsible for maintaining a high standard of cleanliness in our customers' homes. You'll work independently and ensure each client receives top-quality service.
Your tasks will include:
Vacuuming and dusting.
Mopping and cleaning surfaces.
Washing, ironing, and folding clothes.
Changing bed linens and making beds.
Creating a pleasant and tidy home environment.
About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our clients with cleaning, laundry, moving services, gardening, and more. By working as a team and offering top-class service, we improve our clients' quality of life.
Our recruitment process
After you've submitted your application, our HR team will contact you with information about the next steps. Please note that we conduct background checks and you must have a Swedish personal identity number or coordination number to be eligible for this position.
Ready to make a difference in people's everyday lives? We're excited to hear from you.
Welcome to Hemfrid!
Vi söker nya städare till vårt team i Vellinge!
Om dig
Vi på Hemfrid brinner för att förenkla vardagen för våra kunder - det hoppas vi att du också gör! Nu söker vi dig som är självgående, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för service. Du är pålitlig, har sinne för detaljer och bemöter både kunder och kollegor med en positiv attityd.
Vi söker dig som:
Innehar tidigare erfarenhet av ett yrke inom service.
Förstår och pratar grundläggande svenska eller engelska.
Kan arbeta flexibla tider, måndag till fredag mellan 08.00 och 17.00.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Har du tidigare arbetat som städare, hushållerska eller liknande är det ett stort plus!
Det här erbjuder vi
Hos Hemfrid satsar vi på att vara den bästa arbetsplatsen i vår bransch. Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs och gör vårt yttersta för att du ska trivas.
Vi erbjuder bland annat:
Tillsvidareanställning med en sysselsättningsgrad på 50-75%.
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal.
Försäkringar inom ansvar, sjukdom och pension.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom professionell städning.
Möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Mobilabonnemang utan kostnad.
Ett fantastiskt team med kollegor från hela världen.
Om rollen som städare
Som städare hos Hemfrid ansvarar du för att ge våra kunder ett skinande rent hem och en förstklassig upplevelse. Du arbetar självständigt och tar ansvar för att varje uppdrag utförs med kvalitet och omtanke.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av olika ytor.
Tvätt, strykning och vikning av kläder.
Byte av sängkläder och bäddning.
Att skapa en trivsam miljö för våra kunder.
Om Hemfrid
Vi är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Våra tjänster omfattar bland annat städning, tvätt, flytt och trädgårdsarbete. Genom samarbete och hög servicekvalitet hjälper vi våra kunder till en enklare och mer harmonisk vardag.
Rekryteringsprocessen
Efter att du har skickat in din ansökan kommer vår HR-avdelning att kontakta dig med mer information om nästa steg. Observera att vi genomför bakgrundskontroller och att du behöver ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för att kunna anställas.
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv? Vi ser fram emot att höra från dig.
Välkommen till Hemfrid! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Kontakt
Christoffer Tormod christoffer.tormod@hemfrid.se Jobbnummer
9638742