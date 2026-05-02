Städare
2026-05-02
Ristorante Rodolfino kvarterskrog, som har legat på Stora Nygatan 1 i Gamla Stan sedan 1972. Har varit i Italiensk regi sedan dess. Vår fokus är på traditionell och kvalitativa produkter från Italien.
Städ & uteservering (tidig morgon, endast sommar säsong)
Vi söker dig som:
Kan arbeta morgontid under sommaren
Ansvarar för städning av restaurangen
Förbereder och iordningställer uteserveringen inför öppning
Är noggrann, ansvarstagande och självgående. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med lång tradition och höga kvalitetskrav. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där du får utvecklas och bidra till gästupplevelser i toppklass.
Låter det intressant?
Skicka ett mail till oss och berätta om dig själv, din erfarenhet och vilka språk du talar - så hör vi av oss med mer information!
Erfarenhet minst 2 år krävs.
Endast skriftlig ansökan.
Skicka ditt CV med bild och referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Endast via mail
E-post: rodolfino1972@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris eller Servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fracema Restaurang HB
Stora nygatan 1 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Rodolfino since 1972 Jobbnummer
9887377