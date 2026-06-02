Psykolog Till Neuropsykologi Barn Och Knut-Mottagningen I Solna, Vikariat
Är du legitimerad psykolog med stort intresse för att utreda utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos barn med somatiska tillstånd? Vi söker nu en kollega till ett vikariat inom Neuropsykologi barn och KNUT-mottagningen i Solna.
Du erbjuds
möjlighet att arbeta med neuropsykologisk utredning och bedömning i framkant
erfarenhet av att arbeta med barn med sällsynta sjukdomar i behov av särskild vård
arbete inom multiprofessionella team
individuellt anpassad introduktion
kontinuerlig fortbildning
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som neuropsykolog hos oss arbetar du inom den högspecialiserade barnsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ofta med små barn som har komplexa neurologiska avvikelser.
I denna tjänst kommer du främst att arbeta som psykolog vid KNUT-mottagningen (Kognitiv Neurologisk Utredning i Team) med utvecklingsbedömning av barn i multiprofessionellt team. Uppdraget är att utreda utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos barn mellan 2 och 17 år.
Vårt team består, förutom av psykolog, även av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, specialpedagog och barnneurolog. Här möts ni kring komplexa frågeställningar i somatisk miljö och tar del av varandras kunskaper och erfarenheter.
Neuropsykologi för barn är ett område i ständig utveckling och vi uppmuntrar våra psykologer till kontinuerlig fortbildning. Metodutveckling och utvecklingsarbete, både i samarbete med psykologkollegor och andra professioner, ingår som en naturlig del av arbetet.
Handledning av studenter och deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt kan förekomma.
Tjänsten avser ett vikariat från och med 2026-09-01 till och med 2027-07-31.
Vi söker dig som
vi söker dig som tycker om att jobba med små barn och deras familjer och som kan uttrycka sig tydligt både skriftligt och muntligt
trivs med att samarbeta med andra professioner och bidrar till ett lyhört och konstruktivt samarbete mot gemensamma mål
har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och ser möjligheter i nya arbetssätt och metoder
vill bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling och ser värdet av att omsätta ny kunskap till nytta för patienter och verksamhet
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
legitimerad psykolog
goda kunskaper inom neuropsykologisk bedömning
dokumenterad erfarenhet av att utreda förskolebarn
utbildning för bedömning med ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule
Meriterande:
utbildning med ADI-R Autism Diagnostic Intervju - Revised
erfarenhet av Bayley-4 eller/och Griffiths III
specialistkompetens med inriktning neuropsykologi eller klinisk barn- och ungdomspsykologi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Här kan du läsa mer om oss.
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Neuropsykologi Kontakt
Anneli Sandqvist Wiklund anneli.sandqvist-wiklund@regionstockholm.se 0725981226
9943176