Städare
Logistik & Distribution i Norden AB / Städarjobb / Ljusdal Visa alla städarjobb i Ljusdal
2025-10-12
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ljusdal
, Ånge
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi söker dig som kan städa extra noga och snabbt, även gärna stå i dörren när gästerna kommer, välkomna dem och bära in väskor.
Även arbetsuppgifter som att kontrollera innehåll i bostäderna, att ingenting försvunnit eller att gäster har ändrat språk på tv kontroll exempelvis.
Kontrollera alla detaljer och rengöra allting även inuti kaffebryggare, ugnar, diskmaskiner och alla tänkbara platser under sängar och precis överallt. Även utomhus på till exempel utomhusmöbler så att ingen fågelskit finns där.
Väldigt många detaljer som måste fungera.
Alla tv-apparater och ljudanläggningar, samt naturligtvis internet, värme och precis allt.
Hålla kontakt med gästerna i god tid innan ankomst så att du vet vad de förväntar sig och gå igenom detaljer, såsom sängplatser och annat vad de vill ha ut av vistelsen.
Ha kontakt med gäster även under vistelsen, ett flertal gånger och kontrollera att gästen är rejält nöjd.www.rentalhome.sewww.uthyres.euwww.ramsjocamping.com
Vad gäller renhet så är vårt slagord renare än rent.
Vi håller en högre nivå av renheten våra konkurrenter och det gäller även övrigt vårt utbud av utrustning i en bostad. Håller högre kvalitet och är mer differentierad med tillgång till spel, dator, fritid, utrustning, sportutrustning och allt som gäster önskar sig.
Vi har ett stort brett omfång av utrustning .
Stor fördel om du också är händig och kan slipa spackla måla eller klippa gräsmattor.
Välkommen med din ansökanwww.rentalhome.sewww.uthyres.euwww.ramsjocamping.com
Vi behöver städare som kan rengöra grundligt. Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: application@billebro.se Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), https://www.rentalhome.se
Ångevägen 24 (visa karta
)
827 76 RAMSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramsjö Camping Jobbnummer
9552415