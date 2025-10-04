Städare

Eldinho Städ AB / Städarjobb / Linköping
2025-10-04


Eldinho Städ AB är ett städbolag med säte i Mjölby. Våra kunder är gym, mindre företag, livsmedelsbutiker och stormarknader runt om i Sverige.
Nu söker vi en städare på deltid (85%) till Linköping, med start omgående.
Tjänsten omfattar lokalvård och därtill hörande uppgifter.
Vi söker dig som trivs med fysiskt arbete i högt tempo, är noggrann och ansvarsfull. Du är självständig, flexibel, gillar ordning och reda, samt behärskar svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi värderar rätt inställning.
Du behöver inte ha B-körkort
Välkommen med din ansökan till e-stadkontoret@outlook.com senast den 2025-10-08. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: e-stadkontoret@outlook.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eldinho Städ AB (org.nr 559338-0875)

Jobbnummer
9540684

