Eldinho Städ AB är ett städbolag med säte i Mjölby. Våra kunder är gym, mindre företag, livsmedelsbutiker och stormarknader runt om i Sverige.
Nu söker vi en städare på deltid (85%) till Linköping, med start omgående.
Tjänsten omfattar lokalvård och därtill hörande uppgifter.
Vi söker dig som trivs med fysiskt arbete i högt tempo, är noggrann och ansvarsfull. Du är självständig, flexibel, gillar ordning och reda, samt behärskar svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi värderar rätt inställning.
Du behöver inte ha B-körkort
Välkommen med din ansökan till e-stadkontoret@outlook.com
Välkommen med din ansökan till e-stadkontoret@outlook.com senast den 2025-10-08.
