Städande arbetsledare 75%
2026-04-23
Tycker du om att städa, har öga för detaljer och trivs i en social roll? Då kan du vara rätt person för oss!
Vi på Buskhaga Städ söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad arbetsledare till vårt team i Säffle med omnejd. Tjänsten är på 75% och tillsätts omgående.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
I rollen som arbetsledare arbetar du både operativt med städning och har ett ansvar för att leda och stötta teamet i det dagliga arbetet. Du kommer att arbeta med varierande uppdrag hos både privatpersoner och företag.
Arbetstiderna varierar och kan inkludera dagtid, kvällar samt helger.Dina arbetsuppgifter
Regelbunden städning hos privatpersoner och företag
Arbetsledning och teamstöd
Kvalitetssäkring av utförda uppdrag
Viss administration kopplad till planering och uppföljning
Vi erbjuder ett varierande arbete inom bland annat:
Hemstädning
Fönsterputs
Flyttstädning
Golvvård
Byggstädning
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har ett positivt bemötande
Är noggrann och har känsla för kvalitet
Är punktlig och ansvarstagande
Trivs i en ledarroll och kan skapa teamkänsla
Är flexibel och lösningsorienterad
Sprider energi och arbetsglädjeOm företaget
Vårt mål är att underlätta våra kunders vardag och ge dem mer tid till det som är viktigt - som familj, återhämtning och fritid. Vi strävar alltid efter att leverera service av högsta kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: fanny@buskhaga.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Buskhaga Städ AB
(org.nr 559000-4585) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Buskhaga Säffle Kontakt
Fanny Cederlund fanny@buskhaga.com 072-0908384 Jobbnummer
9872722