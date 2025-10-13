Stabschef Till Saab Aeronautics!
2025-10-13
SAAB - Aerospace Systems
Din placering blir på affärsenhet Aerospace Systems. Aerospace Systems ansvarar för utveckling, industrialisering, tillverkning och teknisk support av flygande strukturer, inklusive system för affärsenhetens externa kunder som Airbus och Boeing. I det ingår ansvar för partnerskapet, genomförandet och vidareutvecklingen av Boeing-Saab T-7A trainer. Affärsenheten har cirka 700 anställda.
Du blir en del av avdelningen Operational Excellence. Deras ansvarsområde är att effektivisera och stötta kärnverksamheten så att organisationen ska fungera så smidigt som möjligt idag och i framtiden. De är ett mångsidigt team på 15 personer med ansvarsområden inom IT, kvalitet, projektstyrning, verksamhetsutveckling med mera på avdelningen.
Rollen
Denna roll som Stabschef innefattar att du är ett nära stöd till närmsta chef. Du kommer ha ett personalansvar för 10 personer, beroende på din erfarenhet och kompetens kommer du eventuellt också ha ett verksamhetsansvar. Vi tror att du som söker har ett genuint intresse av ledarskap och att hjälpa chefer att utvecklas. Rollen kan även innefatta att delta på ledningsgruppsmöten för affärsområdet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Vara första linjens chef åt experterna
• Sätta grunderna för OPEX (Operation of Excellence)
• Effektivisera verksamhetssupporten
• Jobba med ständiga förbättringar för hela affärsområdet
• Jobba med att hitta nya arbetssätt (exempelvis gällande digitalisering och AI)
Vi söker dig med:
• Flera års erfarenhet som chef/ledare med personalansvar
• Erfarenhet inom Teknik/IT eller tillverkande industri
• Relevant eftergymnasial utbildning
• God förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Intresse för ledarskap
• Starkt meriterande om du byggt högpresterande team
• Ledaregenskaper
• Lyhörd
• Stöttande
• Kommunikativ
Om SAAB
Saab är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. Saab designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
