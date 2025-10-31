ST-tandläkare
Käkkirurgiska kliniken, Jönköping
ST-tandläkare inom käkkirurgi
Avdelningen för käkkirurgi i Jönköping
Odontologiska Institutionen i Jönköping utlyser nu en regional plats för specialiseringstjänstgöring inom käkkirurgi. Odontologiska Institutionen i Jönköping är en av landets utbildare av specialisttandläkare med över 200 examinerade specialister. Förutom klinisk specialisttandvård och forskning, är ST-utbildning en viktig del av verksamheten inom alla nio specialiteter.
Avdelningen för käkkirurgi, tillsammans med klinisk bettfysiologi, odontologisk radiologi och orofacial medicin bildar tillsammans Käkkirurgiska kliniken, med 67 medarbetare. Käkkirurgiska kliniken Vi har ett välutvecklat samarbete med flera olika aktörer inom sjukvården och har ett väl utvecklat erfarenhetsutbyte med kliniker inom bland annat hud, öron-, näsa-, hals och onkolog
Vi söker dig som är allmäntandläkare med stort intresse för käkkirurgi och som har goda meriter inom det aktuella ämnet. Antagningen kommer att ske med stöd av meritvärderingen för nationell ST-tjänst, https://sttandlakare.se/wp-content/uploads/2021/12/Meritvardering-av-tandlakare-vid-Tillsattning-av-Nationella-ST.pdf.
Vi söker
Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens tandvård och som vill vara en del av lösningen för patienter remitterade för specialisttandvård. Du är legitimerad tandläkare och har utövat allmäntandvård, där tandvård för barn, ungdomar och vuxna har ingått, under minst 2 år. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Som person har du en positiv attityd och tycker om att samarbeta med andra. Tillsammans med dina handledare driver du din utveckling framåt och tar eget ansvar för att uppnå utbildningens mål enligt HSLF-FS 2017:77. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en regional plats för specialiseringstjänstgöring som omfattar heltid under minst 4 år med start 1 april 2026.
I din roll som ST-tandläkare hos oss erbjuds klinisk handledning, ibland i ett multidisciplinärt samarbete, en av flera fördelar med att ha samtliga nio specialiteter samlade i samma organisation. För oss är det en självklarhet att du lär dig att se hela patienten.
I Folktandvården Region Jönköpings län är vi stolta över vårt stora utbud av kompetensutveckling, fortbildning och olika utvecklingsmöjligheter. Här erbjuds du också en mängd olika förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr. Läs mer om förmånerna här: Förmåner, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Det här får du arbeta med
Den kliniska delen av utbildningen kommer utmana och utveckla dina kliniska färdigheter genom mötet med käkgirurgens hela behandlingspanorama på remitterade patienter. Du kommer att ha tillgång till handledning. I utbildningen ingår en omfattande teoretisk del med kurser och seminarier med syftet att du utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt. Du kommer att ha en huvudansvarig handledare men övriga övertandläkare och annan personal på avdelningen kommer också vara delaktiga i din utbildning.
Så här gör du om du är intresserad
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta huvudansvarig handledare Farshid Samie, 010-242 60 31, farshid.samie@rjl.se
eller verksamhetschef Carl Sterwin, 010-242 60 45, carl.sterwin@rjl.se
.
Sista ansökningsdag är den 23 november. Urval kan komma att pågå under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
