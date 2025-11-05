ST-läkare infektionsmedicin
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Infektions- och lungmedicin
Infektions och lungenheten vid Visby lasarett har 21 slutenvårdsplatser och en mottagning.
Uppdraget för enheten som helhet täcker både infektionsmedicin och lungmedicin samt allergologi. Verksamheten domineras av akut slutenvård och elektiv mottagning. Läkargruppen bemannar slutenvård, öppenvård och jourlinjer på akutmottagningen. Samtliga specialister är infektionsläkare, med varierande grad av lungmedicinsk och/eller allergologisk profilering. Verksamheten innefattar stora ansvarsområden såsom bland annat bred akut infektionsmedicin, obstruktiva lungsjukdomar, kroniska hepatiter, lungcancer och allergier.
Målet inom verksamheten är att erbjuda patienterna god vård med hög patientsäkerhet och tillgänglighet, samt att patienter och anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade. Vi arbetar med ständiga förbättringar och att ta tillvara medarbetarnas engagemang för att utveckla vården.
Infektions- och lungenheten ansvarar för all akut och elektiv vård av patienter med infektions- och lungsjukdomar. I tjänsten ingår sedvanligt avdelnings- och mottagningsarbete samt arbete på akutmottagning som infektionsjour. Du är deltagande i vår konsultverksamhet. Undervisning och handledning av läkarstudenter och läkare under fortbildning. Tjänstgörande läkare är infektionsspecialister med vidareutbildning inom lungsjukdomar.
Vid intresse går tjänsten att kombinera med forskning och utvecklingsarbete samt ledarskapsutveckling.
Jourtjänstgöring inom infektions- och lungverksamhet ingår när ST-läkare uppnått erforderlig kompetens. Samjour med medicin-, onkolog- och barnklinik ingår i tjänstgöring. Delar av specialistutbildningen sker på fastlandet.
Vem är du?
Vi ser att du som söker är legitimerad läkare. Erfarenhet av tjänstgöring på infektions- och lungenheten är meriterande.
Då tjänsten innebär självständigt arbete men också innehåller mycket samarbete både inom den egna yrkeskategorin och med andra yrkeskategorier ser vi att du har en god kommunikativ förmåga. Du som söker har också god samarbetsförmåga och stort intresse för infektions- och lungmedicin. Som person är du ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Infektion- och lungmedicin
Malin Ackefors, verksamhetschef 0498-2037131
