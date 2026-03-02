ST-läkare
2026-03-02
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vi är vårdcentralen där primärvård får möjlighet att göras på riktigt, där patienten och den medicinska kvaliteten är i fokus. Till Doktor.se Mirum Vårdcentral söker vi nu en ST-läkare som är intresserad av framtidens primärvård.
Om rollen I rollen som ST-läkare får du arbeta brett med olika patientgrupper. Du ingår i det stora teamet men får under handledning arbeta självständigt och följa dina egna patienter i det mindre teamet. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens som läkare samt utvecklas inom din profession.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Läkarmottagning
Äldrevård
Barnhälsovård
Jourmottagning
Bra handledarskap och tillgänglighet till kollegor är vårt fokus. Du ska som ST-läkare aldrig känna dig ensam i dina beslut och öppet konsultationsklimat har mycket stor vikt hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken och vill utvecklas medicinsk och i din yrkesroll. Vi tror att du är en flexibel person och engagerad i ditt arbete som läkare. Vi vill ha dig som sätter dina patienter i fokus och värdesätter samarbete med övriga kollegor. Övriga kvalifikationer för tjänsten är:
Läkarlegitimation
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet inom primärvård
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjligheten att kombinera fysiskt arbete med att arbeta digitalt hemifrån
Regelbundna AW:s, trevlig fredagsfika och mycket mer!
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Vårdcentral Mirum Lidaleden 12 Norrköping
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Så ansöker du
