Ssab - Driftledare - Koksverket
2025-08-22
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en stabil och effektiv produktion i en verksamhet som aldrig står still? Vi söker nu en engagerad driftledare till Koksverket - en nyckelroll där du får leda ett skiftlag, driva förbättringsarbete och bidra till att utveckla både människor och processer. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
I rollen som driftledare på Koksverket ansvarar du för att leda och utveckla arbetet inom ett av våra skiftlag. Du har personalansvar och arbetar aktivt för att säkerställa en jämn och stabil produktion med rätt kvalitet. Rollen innebär också att koordinera underhållsinsatser och att skapa förutsättningar för att medarbetarna följer överenskomna arbetssätt.
Som driftledare på Koksverket rapporterar du direkt till produktionschefen och ingår i ledningsgruppen för produktion - ett sammansvetsat team som tillsammans driver verksamheten framåt.
Produktionen bedrivs i 5-skift, vilket innebär ett dynamiskt och varierat arbetssätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla arbetet inom skiftlaget.
Säkerställa en jämn och stabil produktion med rätt kvalitet.
Koordinera och följa upp underhållsinsatser.
Driva och stödja förbättringsarbete.
Ha personalansvar och utveckla medarbetare.
Om dig
Du har minst gymnasial utbildning.
Erfarenhet som ledare inom industri eller liknande är meriterande.
Du är utåtriktad, positiv och lyhörd.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Du har god förmåga att skapa relationer och engagera andra.
Du är intresserad av både människor och teknik, och har förmåga att utveckla både medarbetare och verksamhet.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Stefan Barck, Chef avsnitt Produktion Koksverk, tfn 0920-925 56
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som bli din närmaste chef heter Stefan Barck och vi ansvarar tillsammans för att på ett säkert sätt leda verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar att utveckla sig själv och vår verksamhet.
Vill du jobba hos oss får du arbeta med engagerade och kompetenta medarbetare, jobba mot uppsatta mål samt att få din grupp att prestera sitt bästa."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
