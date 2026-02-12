Språkstöd Tigrinja till Gävle
EnRival AB / Barnskötarjobb / Gävle
2026-02-12
Om EnRival Utbildning AB
Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.
EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
Talar du Tigrinja och vill göra verklig nytta, på riktigt?
Som Språkstöd i tigrinja stöttar du elever i vår vårdbiträdesutbildning och hjälper dem att förstå undervisningen och samtidigt utveckla det svenska språket - särskilt det yrkesspråk som används inom vård och omsorg. Rollen är central för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och lyckas i sitt framtida yrke.
Om rollen
Du arbetar nära pedagoger och lärare och ger deltagarna individuellt anpassat stöd i svenska och tigrinja.
Arbetet sker på plats i Gävle, initialt 8-12 timmar per vecka enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
• Du talar tigrinja flytande.
• Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• Erfarenhet från arbete inom vård och omsorg, t.ex. som vårdbiträde eller undersköterska. Eller utbildning inom vård och omsorg.
• Pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning, språkstöd eller handledning.
• Kunskaper i fler språk, t.ex. arabiska eller dari.
Vi erbjuder
• En meningsfull roll där du hjälper människor att växa.
• Flexibla tider i en utvecklande utbildningsmiljö.
• Möjlighet att bidra till deltagarnas språkutveckling och väg mot arbete.
Du arbetar med vuxna elever som vill ta nästa steg i livet - mot ett arbete inom vården.
Vem är du?
Du är positiv och lösningsfokuserad. Rollen passar dig som gillar människor och uppskattar kunskap, mötet med människor och att vilja hjälpa är centralt. Du gör detta i en inspirerande, trygg och utvecklande lärmiljö där vi arbetar nära varandra och hjälper varandra att lyckas.
Vill du vara med och stärka framtidens vårdpersonal?
Skicka din ansökan redan idag - vi kommer göra löpande urval.
Frågor?
Välkommen att kontakta Torsten Jönssontorsten@enrival.se
, 0762-919434 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207) Arbetsplats
EnRival Jobbnummer
9740012