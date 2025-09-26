Spontanansökan lager & logistik
2025-09-26
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Nu söker vi på Arena Personal flertalet medarbetare till olika tjänster runt om i Stockholm!
Vi lägger ut denna annons för att skapa oss starka pooler av toppkandidater. Vi får in nya uppdrag kontinuerligt, och plötsligt kan det vara möjligheten som är perfekt för just dig! Skicka in din ansökan nedan, så kontaktar vi dig när vi fått in ett uppdrag som matchar din profil - vi kanske ringer redan imorgon!
Vilka tjänster erbjuder vi?
Vi erbjuder tjänster inom flera olika sektorer, men framför allt inom lager och logistik. Några exempel på roller som vi ofta söker är: - Lagermedarbetare - Truckförare - B-chaufför - C-chaufför - Produktionsmedarbetare
Vi uppdaterar vår hemsida kontinuerligt med de aktiva tjänsterna vi har ute, så håll koll där eller ansök denna annons så hör vi av oss när något passande dyker upp!
Vad händer efter din ansökan?
Nu när du har ansökt så kommer vi granska din ansökan och sedan matcha den till ett befintligt eller kommande arbete. Vi hoppas på att få ta emot din ansökan!
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Ersättning
