Spontanansökan - Lager & Logistik

Today Consulting Syd AB / Lagerjobb / Helsingborg
2026-02-16


Vill du arbeta extra inom lager och logistik vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning?
Today Consulting växer och vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med drivna personer som vill arbeta extra hos våra kunder inom lager, produktion och logistik.
Detta är en spontanansökan för dig som vill bli en del av vår konsultpool inför kommande behov.
Viktigt - krav för att vara aktuell
För att kunna arbeta hos oss behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller deltidsarbete).
I din ansökan behöver du ange:

Vad din huvudsakliga sysselsättning är

Omfattning i procent eller antal timmar/vecka

Bifoga studieintyg (vid studier)

Du ska även:

Ha fyllt 18 år

Kunna arbeta minst 2 vardagar i veckan

Vara flexibel och kunna arbeta med kort varsel

Vi söker dig som är:
Flexibel

Arbetsvillig

Effektiv

Ansvarstagande

En lagspelare med god samarbetsförmåga

Tidigare erfarenhet av lager, produktion eller truckkort är meriterande. Körkort och tillgång till bil är också ett plus.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Dina arbetsuppgifter
Som konsult hos oss arbetar du ute hos våra kunder. Arbetsuppgifterna varierar men kan exempelvis vara:

Orderplock

Packning

Lasta och lossa

Truckkörning

Linjearbete

Tunga lyft kan förekomma.
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda dagtid, kvällstid samt helger beroende på kundens behov.

Skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234421-1844064".

Arbetsgivare
Today Consulting Syd AB (org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Hävertgatan 29 (visa karta)
254 42  HELSINGBORG

Arbetsplats
Today Consulting

Jobbnummer
9744986

