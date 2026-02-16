Spontanansökan - Lager & Logistik
2026-02-16
Vill du arbeta extra inom lager och logistik vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning?
Today Consulting växer och vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med drivna personer som vill arbeta extra hos våra kunder inom lager, produktion och logistik.
Detta är en spontanansökan för dig som vill bli en del av vår konsultpool inför kommande behov.
Viktigt - krav för att vara aktuell
För att kunna arbeta hos oss behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller deltidsarbete).
I din ansökan behöver du ange:
Vad din huvudsakliga sysselsättning är
Omfattning i procent eller antal timmar/vecka
Bifoga studieintyg (vid studier)
Du ska även:
Ha fyllt 18 år
Kunna arbeta minst 2 vardagar i veckan
Vara flexibel och kunna arbeta med kort varsel
Vi söker dig som är:
Flexibel
Arbetsvillig
Effektiv
Ansvarstagande
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Tidigare erfarenhet av lager, produktion eller truckkort är meriterande. Körkort och tillgång till bil är också ett plus.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som konsult hos oss arbetar du ute hos våra kunder. Arbetsuppgifterna varierar men kan exempelvis vara:
Orderplock
Packning
Lasta och lossa
Truckkörning
Linjearbete
Tunga lyft kan förekomma.
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda dagtid, kvällstid samt helger beroende på kundens behov.
Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234421-1844064". Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Hävertgatan 29 (visa karta
)
254 42 HELSINGBORG Arbetsplats
Today Consulting Jobbnummer
9744986