Speditör till väletablerat bolag i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Speditörsjobb / Malmö Visa alla speditörsjobb i Malmö
2026-07-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du ute efter ett nytt heltidsjobb där du är i mitten av processerna inom ett globalt varuflöde samt har erfarenhet från logistikbranschen? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en speditör som ansvarar för affärsenhetens transportrelaterade frågor, har koll på utgående och inkommande varuflöde samt sköter tillkommande administrationsuppgifter. Du kommer vara kontaktytan mot fraktbolag, interna funktioner och övriga affärsenheter i transportrelaterade frågor. Företaget är ett globalt teknikföretag som har fokus på elektrifiering och automation samt viljan att hjälpa industrier, städer och energiboalg att använda el smartare, säkrare och mer effektivt.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara:
Koordinera och boka transporter, inklusive tidskänsliga expressleveranser och farligt gods
Bevaka och följa upp leveranser
Upprätta export- och transportdokumentation
Sköta certifikathantering
Fakturahantering och licensfakturering
Lösa transportärenden och stödja interna funktioner
Sammanställa statistik och mätetal för uppföljning av verksamheten
Arbetstiderna är kontorstider måndag til fredag, och tjänsten är förlagt på heltid och ska tillsättas omgående så snart vi hittat rätt kandidat. Du kommer att vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till kundföretaget med kontor i södra Malmö.
DETTA SÖKER VI
Du har erfareneht av transport- och speditationsadministration och har kunskap om leveransvillkor och transportvillkor
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Du har god vana vid affärssystem, där de är meriterande om du abretat i SAP, Basware och/eller MS Office
Har du dessutom giltig utbildning inom farligt gods (ADR, IMDG och IATA) eller relevant produktkännedom är detta meriterande.
Vi söker dig som är noggrann och hstrukturerad. För att lyckas i rollen ser vi att du är lösningaorienterad, ansvarstagande och kommunikativ. För dig är det naturligt att vara en lagspelare samtidigt som du är duktig på att arbeta självständigt och ta initiativ till nya arbetsuppgifter.
Vill du hitta din framtida arbetsplats och tycker att beskrivningen ovan stämmer in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Grynbodgatan 3 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.kundservice.administration@studentconsulting.com Jobbnummer
9992463