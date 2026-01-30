Speditör och tulladministratör
TSG Forwarding AB / Speditörsjobb / Gävle Visa alla speditörsjobb i Gävle
2026-01-30
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TSG Forwarding AB i Gävle
, Västerås
, Oxelösund
, Umeå
eller i hela Sverige
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Provanställning i sex månader. Därefter tillsvidare.
Lön: Enligt avtal
Om jobbet
TSG Forwarding AB är ett speditionsbolag med säte strax utanför Gävle hamn. Förtaget grundades 1979 och har ägts av samma familj till dess att det såldes 2020 men familjen är fortsatt en del av bolaget i olika roller. TSG Forwarding opererar inom logistikens alla delar med en förkärlek till sjöfart och containrar. 2025 hanterade vi omkring 8000 20-fotscontainrar och omsatte 400 miljoner kronor.
I rollen som speditör med ansvar för tullfrågor ansvarar du för hantering av företagets tullfrågor, koordinering av tullhantering, tulltillstånd och intern utbildning i tullfrågor. Du kommer också planera, boka och följa upp transporter för våra kunder. TSG Forwarding opererar inom flera olika logistikgrenar och du kommer, i din roll som speditör med ansvar för tullfrågor, behöva hålla dig uppdaterad och skaffa dig en förståelse för flera parallella skeenden.
Du kommer arbeta och samarbeta i ett team tillsammans med andra speditörer och fartygsagenter på vårt kontor i Gävle samt övriga satelitkontor. I tät anslutning till vårt kontor finns de lager som vi administrerar. Dagliga besök i våra magasin är nödvändigt, därför är innehav av B-körkort ett krav.
Detta är ett yrke med hög servicegrad och tillsammans med dina kollegor jobbar du med våra utländska och svenska kunder och leverantör för att möta deras krav och deadlines. Arbetet går stundtals i snabbt tempo och innehåller flera olika delar vilket för att arbetsdagarna ofta skiljer sig från varandra. Att vara flexibel inför sina göromål är därför viktigt!
Arbetet sker på plats vårt kontor i Gävle. Arbetstiden är mellan 8 och 17.
Som nyanställd kommer du få en introduktionsutbildning av våra erfarna speditörer. Arbetet kommer därefter fortsätta tillsammans med samma kollegor.
Vi söker dig som:
Är strukturerad och har lätt att sätta dig in i olika processer och flöden
Har tidigare kunskap i tullhantering och administration
God datorvana
Är serviceinriktad, kan planera och lösa de problem som uppstår
Är trygg och lugn även i belastade situationer
Samarbetar på ett bra sätt med andra för att nå företagets mål
Kan agera både på eget initiativ och ta hjälp av andra samt ta ansvar för att nå goda resultat
Gillar att jobba systematiskt och noggrant
Utför arbetet till fullo enligt nödvändiga instruktioner samt ser till att arbetet håller hög kvalitet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Goda kunskaper i tullhantering och tulladministrationKontaktperson för detta jobb
Gustav Berglind, tel 026-66 56 97Så ansöker du
Du är välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev.
Ansökan skickas till gustav.berglind@tsg.se
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: gustav.berglind@tsg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TSG Forwarding AB
(org.nr 556397-0176)
Fraktvägen 16 (visa karta
)
806 47 GÄVLE Kontakt
Forwarding Manager
Gustav Berglind gustav.berglind@tsg.se 026-665697 Jobbnummer
9714132