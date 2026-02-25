Specialpedagog till Upplands-Bro
2026-02-25
Dina arbetsuppgifter
Specialpedagog sökes omgående till grundskola i Upplands-Bro
Vi söker för kunds räkning en kompetent och engagerad specialpedagog till en grundskola i Upplands-Bro med start omgående.
I rollen som specialpedagog blir du en central del av skolans elevhälsoteam (EHT) och arbetar nära skolledning och övrig personal för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Deltagande i EHT (Elevhälsoteamet)
Pedagogiska utredningar och kartläggningar
Hantering av elevärenden som kräver skyndsam insats
Samverkan med skolledning och övrig personal
Om uppdraget
Tjänsten är på 40 % med start omgående. Uppdraget passar dig som är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och trivs i en konsultativ och utvecklande roll.
Låter detta som ett uppdrag för dig?
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval och tillsättning sker löpande.Bakgrund
Du stödjer pedagogerna i upprättandet av pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram, du agerar bollplank åt både pedagoggruppen och skolledningen.
Ditt intresse för varje individ gör att du på ett medvetet sätt anpassar innehåll och metoder för varje situation och elev.
Du har god vana av olika pedagogiska verktyg och program och använder datorn som en naturlig del i ditt arbete.
Du är strukturerad, Vi ser också att du är flexibel och har lika lätt för att se dig själv tillsammans med eleverna i deras lärmiljö som med enhetens pedagoger.
Du är utbildad specialpedagog, med bakgrund som grundskollärare.
Du har erfarenhet av att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter, svårigheter med matematik och även neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Du är bekant med olika kartläggnings- samt kompensatoriska hjälpmedel, men även andra metoder som stödjer våra elever och leder till bättre måluppfyllelse.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Självgående
• Ansvarstagande
• Social och utåtriktad
• Flexibel
• FörtroendeingivandeOm företaget
Ambeas verksamhetsområde Klara SkolPool är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom skola.
Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.
Klara SkolPool är ett närvarande personalföretag med kvalitet, flexibilitet, engagemang och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget, hos oss på Klara SkolPool får du en egen konsultchef som känner dig, vet hur du önskar arbeta och kan din kompetens.
Vi erbjuder varierade uppdrag och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.
Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen.
Vi erbjuder:
• Marknadsmässig lön
• Tillsvidareanställning eller anställningsform enligt överenskommelse
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtal
• Personlig utbildningspott
• Bidrag för sociala aktiviteter
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.
För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag!
Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.
Klara SkolPool ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.
Välkommen till Klara SkolPool! Ersättning
