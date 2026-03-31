Specialpedagog till Drömfabriken!
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi i Ale med tillitsbaserad styrning.
Det innebär att vi minskar på rapporterandet och att vi möts i dialogform över alla nivåer i organisationen. Det gör vi för att vi tror på kraften i mötet och kraften i allas engagemang.
Da Vinciskolan - Här är det nära till lärandet!
På Da Vinciskolan får du chansen att jobba med engagerade och ambitiösa kollegor och inspirerande ungdomar i årskurs 7 till 9. Skolan har fantastiska och nyrenoverade lokaler i en vacker byggnad ritad av Gert Wingårdh. Men det riktigt fina är all aktivitet som sker inne i huset. Da Vinciskolan är en del av Ale Kulturrum och i huset finns även kommunens bibliotek, en fritidsgård och Ale kulturskola.
Hos oss på Da Vinciskolan är lärarna organiserade i arbetslag och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Vi vet vikten av att möta våra elevers nyfikenhet, kreativitet och lust att lära på sätt som inspirerar och engagerar både dem och oss. Vi arbetar alltid med att skapa de allra bästa förutsättningar för alla våra elever, även de som utmanar oss allra mest. Och vi gör det tillsammans! Lärare, rektorer, arbetslagsledare, utvecklingsledare, en stark elevhälsa, resurspedagoger och en kompetent och närvarande administration bygger laget som du blir en del av. I vårt elevhälsoteam finns alla elevhälsans professioner närvarande och har, förutom skolläkare och psykolog, sina arbetsplatser hos oss på skolan. Vi har också ett skolsocialt team och en helt nyinrättad tjänst som elevkoordinator för att förstärka vårt elevhälsoarbete.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn och du förväntas dela vår vision samt delta i gemensamma aktiviteter. På Da Vinciskolan tror vi på gemensamma regler och traditioner. Vi följer dem för att bygga trygghet och trivsel. Ett stort hjärta för elevernas bästa är den viktigaste kompassen. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Du är en del av Da Vinciskolans specialpedagogiska stöd där tre speciallärare och två andra specialpedagoger utgör dina närmaste kollegor. Tillsammans med dina kollegor, oss rektorer och våra lärare skapar du en god lärmiljö för varje elev och undervisningsgrupp. Du arbetar med hela processen ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd för att ge både lärare och elever de bästa förutsättningarna.
När lusten finns, är det lätt att lära. Därför vill vi att du jobbar med variation och stort engagemang för att varje elev ska hitta sin energi. Du arbetar handledande, utredande och skolutvecklande på skolans alla nivåer. Hos oss får du arbeta med hela specialpedagogens kunnande för att utveckla lärandet på såväl individ-, grupp- och skolnivå. På Da Vinciskolan ligger fokus på ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete där din profession är av största vikt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad högstadie- eller gymnasielärare med specialpedagogexamen. I uppdraget är din goda förmåga att skapa och upprätthålla relationer med ungdomar central och du bemöter våra elever med både ramar och kramar. Vi är en skola i förändring och ska alltid vara en organisation där alla elever är vårt gemensamma ansvar.
Du är trygg i din yrkesroll gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor och har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt där elevens delaktighet och ansvar är en självklarhet. Du är lösningsfokuserad, kan utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och har höga förväntningar på dig själv och de runt om dig. Du har också god vana av och kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Pär Holmertz 46303703372 Jobbnummer
9829048