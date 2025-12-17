Specialpedagog/speciallärare till Smedingeskolan
2025-12-17
Var med och forma framtiden hos oss på Smedingeskolan! En av skolans specialpedagoger har gått vidare till annat uppdrag så därför söker vi ytterligare en medspelare till vårt team! En person som brinner för att skapa meningsfulla lärmiljöer där varje elev får möjlighet att växa.
Med din kompetens bidrar du till en trygg studiemiljö och gör skillnad där det verkligen räknas. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som specialpedagog/speciallärare hos oss
I denna roll är du med och skapar en kultur där vi delar kunskap, inspirerar varandra och samarbetar för elevernas bästa. Som specialpedagog eller speciallärare hos oss ser du elevhälsa som hela skolans ansvar och arbetar nära all personal. Du trivs med att handleda kollegor och är trygg i skolans rutiner kring särskilt stöd.
Ditt uppdrag på Smedingeskolan:
- Identifiera skolans behov och utvecklingsområden tillsammans med ledningen.
- Driva det systematiska kvalitetsarbetet.
- Utmana och stödja kollegors lärande i utvecklingsprocesser.
- Strukturera och fördjupa kollegiala lärprocesser.
- Leda kunskapsutveckling i grupper och arbetslag.
- Genomföra utredningar och utforma åtgärdsprogram.
- Arbeta med insatser för elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd.
Du blir en del av skolans elevhälsoteam och samarbetar med våra specialpedagoger och speciallärare. I nära dialog med skolledningen och kollegor leder du utvecklingsprocesser och får goda förutsättningar att planera, genomföra och följa upp insatser.
Våra kloka elever har formulerat följande önskemål om dig: Du ska kunna förklara bra och vara tydlig, vara trevlig mot oss elever, du ska hjälpa både de som har svårt och de som har lätt för sig, du ska inte favorisera vissa elever, du ska ha humor och tålamod med elever som inte förstår saker direkt.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Rätt person för det här jobbet trivs i en verksamhet där man ser möjligheter i förändringar och har en vilja att göra saker bättre för dem vi är till för. Du är också genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och du strävar efter ett arbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet och prestigelöshet. Det är en självklarhet för dig att alltid ha elevens bästa för ögonen. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare
- är utbildad specialpedagog eller speciallärare
- har arbetat några år som lärare i grundskola
- har erfarenhet av att handleda skolans personal
Läs gärna mer om oss
Uppdraget som specialpedagog/speciallärare på Smedingeskolan innebär att leda erfarenhetslärande i förhållande till skolans prioriterade mål:
- Våra elever upplever att de lyckas i skolan och är trygga med sina lärandestrategier
- Våra elever har trygga och respektfulla relationer med varandra och vuxna på skolan.
- Våra elever förbereds för vårt samhälle idag och framtidens samhälle.
- Våra elever utvecklar strategier för att lyckas i lärandeprocessen.
- Våra elever har progression i sitt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/smedingeskolanhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 7 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform.
