Specialpedagog/speciallärare till Rödebyskolan F-9
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Speciallärarjobb / Karlskrona Visa alla speciallärarjobb i Karlskrona
2025-12-22
Som specialpedagog/speciallärare ansvarar du för att utveckla och säkerställa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Du arbetar både på övergripande nivå och med riktade insatser på grupp- och individnivå. I uppdraget ingår att:
Som specialpedagog/speciallärare ansvarar du för att utveckla och säkerställa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Du arbetar både på övergripande nivå och med riktade insatser på grupp- och individnivå. I uppdraget ingår att:
• vara med att stärka skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete.
- utveckla stödinsatser och anpassningar för klasser och elever.
• ansvara för pedagogiska utredningar, frånvaroutredningar och åtgärdsprogram med mera.
- kontakt med vårdnadshavare
- vara flexibel och kunna göra insatser i våra särskilda undervisningsgrupper.
• arbeta med elever i behov av stöd både enskilt, i mindre grupp eller stöd i ordinarie klassrum.
- handledning av lärare genom coachande samtal och auskultationer.
- vara en del av utvecklingen av skolans systematiska kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad specialpedagog/speciallärare med grundskollärarutbildning i grunden.
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Du är en problemlösare som har förmåga att analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor F-6
Ingela Nilsson 0455303428 Jobbnummer
9660453