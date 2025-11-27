Specialpedagog / speciallärare
2025-11-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vasalundsskolan AB i Helsingborg
Om jobbet
Specialpedagog alt. speciallärare med inriktning språk - skriv-och läsutveckling
Vi söker Dig som vill se våra unga nå kunskapsmålen, utvecklas och växa som medmänniskor. Tjänsten handlar om att vara ett specialpedagogiskt stöd i elevernas skriv-och låsutveckling.
Om du är utbildad och är legitimerad specialpedagog / speciallärare och har erfarenhet av undervisning i skriv -och läsutveckling, vill vi att du arbeta med oss och inte bara för oss. Skolan som du söker tjänst till ligger i en ständig utveckling. Lärare hos oss ska brinna för att förmedla sina kunskaper. Du är lika intresserad av utbildning som av bildning. Du är en förebild både som kunskapsförmedlare i ditt ämne och kan motivera våra elever med god allmän bildning och fostran.
Om arbetsplatsen
Vasalundsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 400 elever. Skolan är granne med Lundsbäcks koloniområde i fina och gröna Vasatorp i Helsingborg, lätt att komma till antingen med egen bil eller med allmänna kommunikationsmedel. Det kollegiala lärandet är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi arbetar med ständigt. Vi trivs tillsammans och arbetar nära varandra i arbetslag, vilket innebär att man aldrig står ensam.
Skolan är en mångkulturell skola där den svenska kulturen bor vägg i vägg med den arabiska. Närhet till eleverna, ett tydligt ledarskap och fingertoppskänsla är viktiga egenskaper som vi prioriterar hos våra lärare. För oss delar utbildning och bildning samma blodomlopp.
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog eller speciallärare och som har arbetat med alla åldrar i en F-9 skola. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av undervisning i de årskurs som tjänsten gäller.
Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje elev med respekt och lyhördhet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som lärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik skola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med de olika arbetslagen. Du besitter goda ledaregenskaper för att skapa goda förutsättningar för en bra lärmiljö tillsammans med dina elever. Oavsett var du befinner på din yrkesbana bidrar du till elevernas sociala välbefinnande genom att arbeta kompensatoriskt. Du ska klara av att bli utmanad av eleverna och också kunna glädjas åt deras framgångar.
Som person är du lösningsfokuserad, prestigelös och flexibel samt har god datorvana. I ditt arbetssätt är du resultat- och utvecklingsorienterad. Vidare skapar du hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor tack vare en god samarbetsförmåga. För oss är ett gott och nära samarbete en förutsättning för både framgång och trivsel. Du ska aldrig känna dig ensam hos oss.
Vi betraktar skoluppdraget som den viktigaste utmaningen av alla men vi ser gärna att Du har humor och kan uppskatta en avspänt kollegial arbetsmiljö.
Rekryteringsprocessen sker löpande. Hittar vi rätt person innan ansökningsdatumet gått ut, avbryts rekryteringen.Om tjänsten
Varaktighet: viss tid med möjlighet till förlängning med tillträde i januari 2026 eller efter överenskommelse.
Giltigt utdrag från belastningsregistret måste uppvisas.
Omfattning: heltid
Övrigt: lunch, friskvård, fri parkering
Kollektivavtal
Lön: månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-27
E-post: patrick.enhav@vasalundsskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasalundsskolan AB
Bror Engkvists Gata 31 (visa karta
254 59 HELSINGBORG Kontakt
Skolchef
Patrick Enhav patrick.enhav@vasalundsskolan.se 0729-880004 Jobbnummer
9619149