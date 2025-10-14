Specialpedagog för åk 7 - 9
Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.
Vi söker en specialpedagog till årskurs 7-9.
Tjänsten är en tillsvidareanställning om du är behörig specialpedagog. Vi välkomnar även dig som är legitimerad lärare och studerar till specialpedagog - för rätt person kan vi erbjuda en tidsbegränsad anställning under studietiden med möjlighet till tillsvidareanställning efter avslutad utbildning.
Arbetsuppgifter samt kvalifikationer
Vi vill att alla elever ska känna trygghet, delaktighet och studiero för att kunna nå sin fulla potential. Som specialpedagog hos oss arbetar du på både individ-, grupp- och organisationsnivå med fokus på att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du samarbetar nära lärare, elevhälsa och skolledning i det förebyggande och främjande arbetet samt deltar i kartläggningar och utvecklingsinsatser.
Du bidrar till skolans utveckling genom att:
Identifiera och analysera elevers behov av stöd och anpassningar.
Handleda och stödja kollegor i specialpedagogiska frågor.
Delta i elevhälsoteamets arbete med fokus på tidiga insatser.
Följa upp och utvärdera åtgärder på individ- och gruppnivå.
Samarbeta med vårdnadshavare och externa aktörer när det behövs.
Vi söker dig som är engagerad, relationsskapande och lösningsfokuserad. Du har god förmåga att kommunicera, samarbeta och bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett inkluderande förhållningssätt och ser möjligheter i varje situation.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har erfarenhet av att arbeta strukturerat med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Digitala verktyg använder du som ett naturligt stöd i ditt arbete.
Vi söker dig som:
Är legitimerad specialpedagog, alternativt legitimerad lärare med pågående specialpedagogutbildning.
Har erfarenhet av arbete på högstadiet och god förståelse för elevernas olika behov i åk 7-9.
Är självständig, initiativrik och trivs i ett nära samarbete med kollegor och elevhälsoteam.
Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och språkliga svårigheter är meriterande.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Blir du kallad till intervju behöver du visa upp ett aktuellt utdrag ur Rikspolisens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola (RPS 442.5 2008-06).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
