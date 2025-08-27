Specialpedagog alt. speciallärare vikariat
2025-08-27
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog eller speciallärare inom introduktionsprogrammet arbetar du främst inom verksamhetens individuella alternativ.
I det pedagogiska arbetet tar vi utgångspunkt i eleverna och formar undervisningen efter varje elevs individuella förutsättningar och behov. Teamarbetet är en viktig del i vårt arbete och samverkan med kollegor är central.
Du kommer i denna tjänst vara mentor för en mindre grupp elever och i samarbete med annan specialpedagog, andra pedagoger samt elevassistenter utforma verksamheten. Du kommer även att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och externa aktörer.
Tjänsten är ett vikariat för hela läsåret med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi söker dig
Vi söker dig som har relevant pedagogisk utbildning som är speciallärare, specialpedagog eller har annan utbildning inom området. Tidigare erfarenhet av arbete inom skola eller annan pedagogisk verksamhet är en förutsättning och det är meriterande om du har kunskaper i tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, så vi ser fram emot att ta del av din ansökan så snart som möjligt.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Strax öster om Lunds centrum ligger Gymnasieskolan VIPAN, Lunds enda kommunala yrkesskola.
Gymnasieskolan Vipan är ett yrkesgymnasium med c:a 1 300 elever fördelade på barn- och fritidsprogrammet, bygg-och anläggningsprogrammet, försäljning och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, lärlingsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet. Här finns även introduktionsprogrammen samt anpassad gymnasieskola. Vipan präglas av god stämning och stort engagemang både hos elever och personal.
Läs mer om gymnasieskolan Vipan på vår hemsida: www.lund.se/vipan
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
