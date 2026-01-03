Specialpedagog 4-6
Västbergaskolan AB (Arbetslag 4-6) / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-01-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västbergaskolan AB (Arbetslag 4-6) i Stockholm
Om jobbet
Vill du jobba på en fristående grundskola (F-9) som har:
god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
goda elevresultat
25 elever i klasserna
engagerad och skicklig personal
välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden
Då ska du söka jobb hos oss på Västbergaskolan!
Vi söker en skicklig, engagerad och positiv specialpedagog till årskurserna 4-6. Du är driven och kommunikativ och har grundskollärarutbildning med inriktning 4-6 som grund. Du har gedigen kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tydliggörande pedagogik.
Du fungerar väl i samspel med andra och har ett coachande förhållningssätt. Du har goda kunskaper i de mest förekommande kompensatoriska verktygen samt är van vid att skriva utredning om särskilt stöd, åtgärdsprogram samt tilläggsbelopp.
Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och har lätt att anpassa dina arbetssätt till olika förutsättningar. Din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans och du är lösningsfokuserad och flexibel.
Du har mycket god förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du har förmåga att planera, genomföra och följa upp de specialpedagogiska insatserna. Du arbetar effektivt och strukturerat och har förmåga att prioritera. Du är väl insatt i elevhälsofrågor utifrån skollag och läroplan. Du brinner för att vara med och utveckla verksamheten utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv på organisations, grupp- och individnivå.
På Västbergaskolan kommer du att ingå i elevhälsoteamet och samarbeta med vår mycket skickliga och kompetenta personal. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka organisationen och utformningen av verksamheten.
Elevhälsan är en central del av Västbergaskolan och all personal samverkar för att ge våra elever möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Ett av våra fokusområden är Elevhälsa hela dagen. Det är ett utvecklingsarbete som fokuserar på en trygg och tillgänglig lärmiljö för att alla elever ska nå bästa möjliga skolframgång och utvecklas till trygga, självständiga individer.
Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiv, engagerad och skicklig personal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: rekrytering-4-6@vastbergaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialpedagog 4-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västbergaskolan AB
(org.nr 556597-7609)
Klensmedsvägen 2 (visa karta
)
126 38 HÄGERSTEN Arbetsplats
Västbergaskolan AB (Arbetslag 4-6) Kontakt
Biträdande rektor
Marielle Almgren marielle.almgren@vastbergaskolan.se Jobbnummer
9668218