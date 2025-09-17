Speciallärare till Strömslundsskolan 7-9
2025-09-17
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Nu har du möjligheten att blir en del av vårt team på Strömslundsskolan!
Vi söker en nu en speciallärare med inriktning mot åk 7 - 9 som kan var med och utveckla och stärka verksamheten i våra särskilda undervisningsgrupper.
Skolan bedriver en F-9 verksamhet med ca 600 elever och ligger i västra delen av Trollhättan. Vår skola präglas av en god skolmiljö där eleverna känner sig trygga och har god studiero. Vi har behöriga pedagoger som målmedvetet samarbetar kring eleverna och undervisningen. På skolan råder en lättsam stämning och skrattet ligger nära till hands.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Hos oss är du en viktig del i skolans elevhälsoteam och arbetar aktivt för att få elevens skoldag att fungera väl. Du kommer att vara en del i att utveckla och stärka verksamheten i vår särskilda undervisningsgrupp samt arbeta med elever i åk åk 7-9 som har placering i SU-gruppen. Undervisning i grupper med behov av extra svenska och engelska är en del av uppdraget. Du kommer att vara en länk mellan eleven, ansvarig undervisande lärare, elevhälsoteamet och vårdnadshavare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med de övriga speciallärare/specialpedagoger på skolan samt lärare. Du kommer också ha en viss handledande roll till lärarna när det gäller extra anpassningar och att anpassa klassrumsmiljön.
Tillsammans med rektor och elevhälsoteamet samverkar du med interna och externa aktörer med elevens bästa i fokus. Tillsammans med skolans personal arbetar du också för att utveckla skolans lärandemiljö utifrån elevernas behov. Du arbetar för en god samverkan mellan skola och hem.Kvalifikationer
Du är utbildad speciallärare med inriktning mot svenska och engelska. Du har formell och reell kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Bifoga lärarlegitimation och speciallärarexamen.
Intervjuer sker löpande.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
