Speciallärare till Minnebergsskolan
Arvika kommun, Lärande och stöd / Speciallärarjobb / Arvika Visa alla speciallärarjobb i Arvika
2025-11-07
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvika kommun, Lärande och stöd i Arvika
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Arvika kommun söker en engagerad och relationsskapande speciallärare till vårt resursteam på Minnebergsskolan för årskurs 7-9.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att stötta elever i deras utveckling och som trivs med att arbeta nära både kollegor, elever och vårdnadshavare.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i mindre undervisningsgrupper på högstadiet och vara en viktig del av skolans resursteam. Tillsammans med andra speciallärare och pedagoger skapar du en trygg och strukturerad lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas. I rollen ingår att samordna elevens studier, ge individuellt stöd och ha regelbunden kontakt med klasslärare och vårdnadshavare.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en stark förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är lyhörd, tålmodig och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel i din pedagogik och har ett stort engagemang för varje elevs utveckling. Din trygghet och tydlighet gör att elever känner sig sedda och motiverade.Kvalifikationer
Lärarexamen, gärna med bred behörighet eller erfarenhet av undervisning i flera ämnen. Speciallärarutbildning är önskvärd, särskilt med erfarenhet från högstadiet. Meriterande är tidigare arbete i liknande uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Rekrytering sker löpande under annonsperioden - varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892) Arbetsplats
Arvika kommun, Lärande och stöd Kontakt
Monica Vestlund 0570-82408 Jobbnummer
9592918