Operations Manager till PostNord TPL, Norrköping
2026-05-25
Bli en del av vårt teamSom Operations Manager har du ett stort fokus på den operativa verksamheten, samtidigt som du lägger stor vikt vid att vårda befintliga kundrelationer. Din roll är avgörande för att verksamheten ska leverera enligt målbild, och enligt kundernas förväntningar. Du blir en del av ett härligt team på en enhet med totalt ca 100 anställda. Teamet består av arbetsledning och stödfunktioner, som dagligen arbetar mot hög effektivitet, kvalité och hållbarhet. Vi söker dig som stärker vårt team och får oss att tillsammans överträffa kundens förväntningar!
Om rollenSom Operations Manager ansvarar du för den operativa verksamheten för 6 stycken små till medelstora kunduppdrag på enheten. I rollen leder du en förstalinjechef, som i sin tur leder och fördelar arbetet för våra 10 lagermedarbetare inom uppdraget.Du ansvarar dagligen för att främja och möjliggöra en säker, effektiv och trivsam arbetsplats. Du optimerar dagliga förutsättningar, främjar förbättringsarbete och säkerställer efterlevnad av rutiner inom arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Detta uppnår du genom att ett tydligt och bra ledarskap som genomsyrar hela organisationen.
Vidare har du i rollen ett starkt kundfokus där du fokuserar på uppföljning, resultat och kundrelationer.Du säkerställer att leveranser sker effektivt, med hög kvalitet och i linje med våra kunders förväntningar. Du är delaktig i att driva taktiska utvecklings forum för tilldelade kunder, och du samarbetar nära interna funktioner för att säkerställa leverans och en kundupplevelse i toppklass. Vidare samverkar du med andra avdelningar och funktioner för att nå regionens gemensamma mål.
Om digVi söker dig som har ett högt engagemang och eget driv. Du har tidigare erfarenhet av roller som inneburit starkt kundfokus och mycket kundkontakt, och du har god förmåga att omsätta kundbehov i operativ leverans. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och är bra på att kommunicera och bygga relationer. Vidare är du strukturerad, analytisk och vill jobba med ständiga förbättringar.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet inom logistik, produktion eller supply chain.
Vi lägger stor vikt vid ledarskapsförmåga, och ser därför att du har god erfarenhet av ledarskap och personalansvar. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att leda genom andra, och påvisad erfarenhet av att bygga starka team.
Postnord TPL's ledarprofil bygger på värdeorden Accountable, Brave & Committed. Du som har ett modernt ledarskap och kan relatera till våra värdeord är extra intressant för oss!
Du har god datorvana, framför allt Office-paketet och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skift.
Vi levererarAlla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetsställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
ÖvrigtOm du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökSista ansökningsdag är 2026-06-30. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Oscar Szöcs på mail: Oscar.Szocs@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Ljungby och Kungsängen i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt.
