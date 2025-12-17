Speciallärare till Kungsmarksskolan
2025-12-17
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Är du en engagerad och erfaren speciallärare som brinner för att stödja elever med särskilda behov? Vill du vara en del av ett engagerat team på kommunens enda högstadieskola?
Kungsmarksskolan har cirka 380 elever från årskurs 7 till 9 där även anpassad grundskola ingår.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kan göra skillnad och bidra till elevernas framtid. Du kommer att arbeta nära våra elever i samverkan med våra lärare och vara en del av vårt elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi för att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö, och vi är alla viktiga kuggar i vår skolas utveckling.
Vi erbjuder dig
- Kontinuerlig kompetensutveckling och aktiviteter som skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö.
- Våra medarbetares hälsa är viktig för oss, både på och utanför arbetet, därför erbjuder vi bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt tillgång till träningslokalen Styrkan.
Beskrivning av arbetet
Ditt samarbete med lärarna är betydande för att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Du planerar och genomför individuella och gruppbaserade undervisningsinsatser samt dokumenterar och följer upp elevernas utveckling och framsteg. Du kommer även att planera vår flexibla grupps verksamhet samt undervisa elever. Vi söker dig som är:
- Utbildad speciallärare och legitimerad lärare eller legitimerad lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd
- Erfarenhet av arbete med elever på högstadiet
Din samarbetsförmåga är din styrka för att skapa förtroendefulla relationer och positiva möten med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare på vår skola. Som person är du trygg och stabil och du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö för såväl elever som kollegor. Du är initiativtagande, har en kreativ förmåga och är lösningsfokuserad i det pedagogiska arbetet för att möta elevernas behov. Positivt för oss är också din vilja och ditt engagemang till skolutveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi vill informera dig om:
- Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
- Provanställning kan förekomma.
- Vi kommer genomföra intervjuer löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
