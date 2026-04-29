Speciallärare till Edsbergsskolan
2026-04-29
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Edsbergsskolan är en högstadieskola med visionen "trygga elever som trivs i skolan och är väl förberedda för framtiden". Skolan består av två delar: en grundskola för årskurs 7-9 med strax under 300 elever och en anpassad grundskola för årskurs 7-9 med runt 30 elever.
Vi erbjuder fördjupning i musik och idrott samt spetsutbildning i engelska och matematik
Som speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling med inriktning mot engelska arbetar du både förebyggande och åtgärdande för att stärka elevernas språkutveckling och kunskaper i engelska. Du kartlägger elevers behov, genomför pedagogiska utredningar och planerar insatser i nära samarbete med undervisande lärare, elevhälsoteamet och skolledning.
I rollen ingår att ge riktat stöd till elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i mindre grupper, samt att handleda och stödja kollegor i arbetet med att utveckla undervisningen i engelska. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och arbetar systematiskt med att följa upp och utvärdera insatser.
Vi vet att många av våra elever är i behov av stöd i engelska, och du kommer därför att spela en central roll i skolans utvecklingsarbete inom ämnet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i engelska för högstadiet och utbildad speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och är trygg i att genomföra kartläggningar, analysera resultat och planera relevanta insatser.
Du är strukturerad, tydlig och relationsskapande, med förmåga att samarbeta nära både lärare och elevhälsa. Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar lösningsfokuserat med elevens utveckling i centrum.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i engelska för högstadiet
Examinerad speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling
Erfarenhet av arbete med särskilt stöd i engelska
Meriterande
Behörighet i andra ämnen (svenska, svenska som andraspråk, matematik)Så ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer hålls på plats i Sollentuna kommunhus på eftermiddagen den 20 maj.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
