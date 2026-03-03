Speciallärare till Berghemskolan
2026-03-03
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Berghemskolan är en kommunal grundskola F - 6 med sammanlagt ca 330 elever belägen i Jakobsberg, Järfälla kommun. Skolan kännetecknas av en positiv och trygg miljö med engagerad personal samt med god måluppfyllelse bland våra elever. Vi arbetar aktivt för att ha en skola, fritidshem och fritidsklubb där både elever och pedagoger trivs och känner sig trygga. Vi hjälps alla åt att skapa goda förutsättningar för våra elevers lärande i en stimulerande arbetsmiljö. Vi kan erbjuda en väldigt trivsam arbetsplats med mycket goda utvecklingsmöjligheter och där vi månar och tar hand om varandra på bästa sätt.
Är du en engagerad och kunnig speciallärare med kunskaper om elever i behov av särskilt stöd? Har du en positiv elevsyn och brinner för att skapa goda förutsättningar för att varje elev ska lyckas och utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt? Sätter du gränser och kan vara tydlig utan att det behöver skapa motsättningar? Då kanske du är den vi söker!
Som speciallärare hos oss arbetar du nära elever, pedagoger och skolledning för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling.
Enheten arbetar kontinuerligt med skolutvecklingsfrågor och att utveckla vår pedagogik utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam och bidra till det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för elevernas utveckling och lärande.
Du är väl förtrogen med styrdokument och av att planera och genomföra god undervisning för elevernas högsta måluppfyllelse.
Du är förtrogen med att genomföra pedagogiska utredningar och analysera behov på organisations-, grupp- och individnivå.
Du har erfarenhet av att utforma och delta i arbetet kring åtgärdsprogram i samverkan med berörda professioner.
Planera och genomföra specialpedagogiska insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Genomföra kartläggningar, bedömningar och uppföljningar
Stödja och handleda lärare i arbetet med anpassningar och extra anpassningar
Du har god förmåga av att skapa bärande relationer, undervisa elever och handleda pedagoger.
Du kommer att i samverkan med elevhälsoteamet arbeta systematiskt med att tillskapa tillgänglig lärmiljö för skolans alla elever. I elevhälsoteamet ingår speciallärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog samt rektorer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och har några års erfarenhet av arbete på låg- och/eller mellanstadiet. För uppdraget krävs att du:
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Är kunnig inom dokumentations- och utredningsarbete och kan uttrycka dig väl inom både tal och skrift.
Har stor förmåga att skapa goda och hållbara relationer till såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
Är trygg i dig själv och har förmågan att hantera olika situationer och människor. Du kommunicerar med andra på ett respektfullt, lyhört och tydligt sätt.
Har erfarenhet, goda kunskaper och en stor verktygslåda kring insatser utifrån enskilda elevers och gruppers olika stödbehov.
Meriterande är även att ha en specialpedagogexamen eller sådan erfarenhet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
