Speciallärare/Specialpedagog 40-100%
2025-12-21
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska gymnasiet Ystad erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av: snickare, målare, anläggare, elektriker, VVS-montör, kylmontör, frisörer, barberare, stylister, försäljare och undersköterska. I dagsläget har skolan knappt 300 elever och ungefär 30 medarbetare.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder en tjänst om mellan 40-100% som specialpedagog/speciallärar och letar efter just dig som är passionerad inom tillgänglig undervisning och lärmiljöer, och som har stor erfarenhet av processen och delarna kring särskilt stöd. Som specialpedagog är ditt uppdrag att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet i såväl utredningsarbete som handledning och praktiskt arbete. Tillsammans med skolans elevhälsoteam är du ett stöd i att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön. Skolan använder i huvudsakligen Schoolsoft, StudyBee och Google.Publiceringsdatum2025-12-21Profil
Du är en ansvarstagande individ med fokus på uppdraget. I första hand söker vi dig som är utbildad specialpedagog/speciallärare och som behärskar ovan beskrivet uppdrag. Utöver din specifika kompetens vill vi att du bidrar med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola. Du är kreativ i din planering och genomförande av ditt uppdrag samt tidseffektiv och noggrann.
Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, och att du identifierar dig med vår värdegrund och våra ledord. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit!
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
Vi erbjuder
Våra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Därutöver erbjuder Praktiska gymnasiet även internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare, och har ett pågående samarbete med de olika nationella lärosätena som erbjuder vidareutbildning av lärare (VAL) för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.Övrig information
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2026-01-21. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Marie Hanselius på 076-772 43 15 eller via mail marie.hanselius@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
